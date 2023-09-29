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Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 29.09.2023 (обновлено: 15:16 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899453206.html
Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии
Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии - РИА Новости, 29.09.2023
Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевой подвиг, попросил рассказать о ситуации в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:56
2023-09-29T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевой подвиг, попросил рассказать о ситуации в армии."Хотел с вами обсудить и поговорить с вами о том, как вы, люди, которые прям на переднем крае работаете, воюете, как вы оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована эта работа, боевая работа, что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам и тем, кто командует войсками, повыше находясь по служебной лестнице", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899453578.html
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безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии

Путин на встрече с отличившимися военными попросил рассказать о ситуации в армии

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевой подвиг, попросил рассказать о ситуации в армии.
"Хотел с вами обсудить и поговорить с вами о том, как вы, люди, которые прям на переднем крае работаете, воюете, как вы оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована эта работа, боевая работа, что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам и тем, кто командует войсками, повыше находясь по служебной лестнице", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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