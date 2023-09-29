https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899453206.html

Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии

Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии - РИА Новости, 29.09.2023

Путин на встрече с участниками СВО попросил рассказать о ситуации в армии

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевой подвиг, попросил рассказать о ситуации в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:56

2023-09-29T14:56

2023-09-29T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевой подвиг, попросил рассказать о ситуации в армии."Хотел с вами обсудить и поговорить с вами о том, как вы, люди, которые прям на переднем крае работаете, воюете, как вы оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована эта работа, боевая работа, что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам и тем, кто командует войсками, повыше находясь по служебной лестнице", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899453578.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф