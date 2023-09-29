https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html

Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard

Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard - РИА Новости, 29.09.2023

Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T06:29

2023-09-29T06:29

2023-09-29T09:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации, получили сертификаты на выплату дополнительных денежных средств, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры с награждением военнослужащих. На видео военный держит сертификат на 1 миллион рублей. В июне в Минобороны РФ объявили о первом российском военном, который получил премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard. "Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали очередную попытку наступления подразделений ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции... На передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции командованием группировки войск "Запад" военнослужащим, уничтожившим на поле боя танк Leopard, был вручен сертификат на выплату денежных средств. Военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтоживших данный танк, представляли командир орудия Д-30 с позывным "Стёпа" и начальник расчета БПЛА с позывным "Гамлет", - говорится в сообщении. Командир орудия Д-30 с позывным "Стёпа" рассказал журналистам, что после того, как были получены данные и координаты, все расчеты незамедлительно приступили к своим должностным обязанностям. По команде они навели орудия и произвели выстрелы, в результате чего смогли скорректировать свой прицел и попасть по гусеницам танка, что позволило его остановить. В Минобороны напомнили, что боевую технику ВСУ выследил расчет разведывательного беспилотника. "Расчет (гаубицы Д--30 - ред.)незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу. Экипаж второго танка Leopard успел покинуть технику, но саму боевую машину спасти им не удалось", - отметили в военном ведомстве. В Минобороны РФ 22 сентября сообщали, что в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении уничтожены два немецких танка Leopard.

https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html

https://ria.ru/20230929/artilleriya-1899332864.html

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Награждение российских военных, уничтоживших танк Leopard Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации, получили сертификаты на выплату дополнительных денежных средств, сообщили в Минобороны РФ. 2023-09-29T06:29 true PT2M11S

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