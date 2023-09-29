https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard - РИА Новости, 29.09.2023
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:29
2023-09-29T06:29
2023-09-29T09:07
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации, получили сертификаты на выплату дополнительных денежных средств, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры с награждением военнослужащих. На видео военный держит сертификат на 1 миллион рублей. В июне в Минобороны РФ объявили о первом российском военном, который получил премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard. "Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали очередную попытку наступления подразделений ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции... На передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции командованием группировки войск "Запад" военнослужащим, уничтожившим на поле боя танк Leopard, был вручен сертификат на выплату денежных средств. Военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтоживших данный танк, представляли командир орудия Д-30 с позывным "Стёпа" и начальник расчета БПЛА с позывным "Гамлет", - говорится в сообщении. Командир орудия Д-30 с позывным "Стёпа" рассказал журналистам, что после того, как были получены данные и координаты, все расчеты незамедлительно приступили к своим должностным обязанностям. По команде они навели орудия и произвели выстрелы, в результате чего смогли скорректировать свой прицел и попасть по гусеницам танка, что позволило его остановить. В Минобороны напомнили, что боевую технику ВСУ выследил расчет разведывательного беспилотника. "Расчет (гаубицы Д--30 - ред.)незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу. Экипаж второго танка Leopard успел покинуть технику, но саму боевую машину спасти им не удалось", - отметили в военном ведомстве. В Минобороны РФ 22 сентября сообщали, что в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении уничтожены два немецких танка Leopard.
https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html
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Награждение российских военных, уничтоживших танк Leopard
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации, получили сертификаты на выплату дополнительных денежных средств, сообщили в Минобороны РФ.
2023-09-29T06:29
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard в зоне СВО
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие немецкий танк Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации, получили сертификаты на выплату дополнительных денежных средств, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры с награждением военнослужащих. На видео военный держит сертификат на 1 миллион рублей. В июне в Минобороны РФ объявили о первом российском военном, который получил премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard.
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"Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали очередную попытку наступления подразделений ВСУ
на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции... На передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции командованием группировки войск "Запад" военнослужащим, уничтожившим на поле боя танк Leopard, был вручен сертификат на выплату денежных средств. Военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтоживших данный танк, представляли командир орудия Д-30 с позывным "Стёпа" и начальник расчета БПЛА с позывным "Гамлет", - говорится в сообщении.
Командир орудия Д-30 с позывным "Стёпа" рассказал журналистам, что после того, как были получены данные и координаты, все расчеты незамедлительно приступили к своим должностным обязанностям. По команде они навели орудия и произвели выстрелы, в результате чего смогли скорректировать свой прицел и попасть по гусеницам танка, что позволило его остановить.
В Минобороны напомнили, что боевую технику ВСУ выследил расчет разведывательного беспилотника. "Расчет (гаубицы Д--30 - ред.)незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу. Экипаж второго танка Leopard успел покинуть технику, но саму боевую машину спасти им не удалось", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ 22 сентября сообщали, что в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении уничтожены два немецких танка Leopard.
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