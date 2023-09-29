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Молдавия и Украина договорились об активизации таможенного сотрудничества - РИА Новости, 29.09.2023
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22:22 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899565741.html
Молдавия и Украина договорились об активизации таможенного сотрудничества
Молдавия и Украина договорились об активизации таможенного сотрудничества - РИА Новости, 29.09.2023
Молдавия и Украина договорились об активизации таможенного сотрудничества
Правительства Молдавии и Украины договорились о расширенном сотрудничестве таможенных и пограничных служб обеих стран, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:22
2023-09-29T22:22
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молдавия
украина
одесса
ирина верещук
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КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Правительства Молдавии и Украины договорились о расширенном сотрудничестве таможенных и пограничных служб обеих стран, сообщает в пятницу пресс-служба молдавского кабмина. В пятницу в Одессе прошла встреча молдавского вице-премьера Олега Серебряна и его украинской коллеги Ириной Верещук - сопредседателей совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдавии и Украины. "В ходе встречи было достигнуто соглашение о более тесном сотрудничестве между таможенными и пограничными службами Молдавии и Украины, что позволит существенно увеличить грузопоток на пограничных пунктах пропуска. Кроме того, стороны также обсудили вопросы, связанные с интеграцией в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры, что открывает новые перспективы для удобства и эффективности транспортных перевозок", - отмечается в пресс-релизе правительства Молдавии. Сообщается также, что одним из важных результатов встречи было подписание соглашения между Молдавией и Украиной в области фитосанитарного контроля, "что позволит безопасно и надежно контролировать пересечение границы в целях защиты растений и предотвращения распространения болезней". Кроме того, в правительстве Молдавии подчеркнули, что Серебрян и Верещук обсудили также транзит товаров украинского происхождения через территорию республики.
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в мире, молдавия, украина, одесса, ирина верещук
В мире, Молдавия, Украина, Одесса, Ирина Верещук
Молдавия и Украина договорились об активизации таможенного сотрудничества

Молдавия и Украина договорились о таможенном и пограничном сотрудничестве

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Правительства Молдавии и Украины договорились о расширенном сотрудничестве таможенных и пограничных служб обеих стран, сообщает в пятницу пресс-служба молдавского кабмина.
В пятницу в Одессе прошла встреча молдавского вице-премьера Олега Серебряна и его украинской коллеги Ириной Верещук - сопредседателей совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдавии и Украины.
"В ходе встречи было достигнуто соглашение о более тесном сотрудничестве между таможенными и пограничными службами Молдавии и Украины, что позволит существенно увеличить грузопоток на пограничных пунктах пропуска. Кроме того, стороны также обсудили вопросы, связанные с интеграцией в европейскую систему автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры, что открывает новые перспективы для удобства и эффективности транспортных перевозок", - отмечается в пресс-релизе правительства Молдавии.
Сообщается также, что одним из важных результатов встречи было подписание соглашения между Молдавией и Украиной в области фитосанитарного контроля, "что позволит безопасно и надежно контролировать пересечение границы в целях защиты растений и предотвращения распространения болезней".
Кроме того, в правительстве Молдавии подчеркнули, что Серебрян и Верещук обсудили также транзит товаров украинского происхождения через территорию республики.
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