https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899531938.html
Замглавы МИД России обсудил с коллегой из КНДР перспективы сотрудничества
Замглавы МИД России обсудил с коллегой из КНДР перспективы сотрудничества - РИА Новости, 29.09.2023
Замглавы МИД России обсудил с коллегой из КНДР перспективы сотрудничества
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с замглавы МИД КНДР Им Чхон Илем перспективы развития двустороннего сотрудничества Москвы и Пхеньяна. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:30
2023-09-29T18:30
2023-09-29T18:30
пхеньян
андрей руденко
сергей лавров
россия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с замглавы МИД КНДР Им Чхон Илем перспективы развития двустороннего сотрудничества Москвы и Пхеньяна. "Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества с упором на вопросы активизации политического диалога и расширение кооперации в практических областях", - говорится в сообщении на сайте МИД России. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что даты визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР появятся после получения подтверждения. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Как отметил по итогам переговоров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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пхеньян, андрей руденко, сергей лавров, россия, москва, мария захарова
Пхеньян, Андрей Руденко, Сергей Лавров, Россия, Москва, Мария Захарова
Замглавы МИД России обсудил с коллегой из КНДР перспективы сотрудничества
Руденко обсудил с замглавы МИД КНДР перспективы двустороннего сотрудничества