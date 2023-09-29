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Шойгу заявил об открытости России к усилению военного сотрудничества с СНГ - РИА Новости, 29.09.2023
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12:03 29.09.2023 (обновлено: 15:48 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899385786.html
Шойгу заявил об открытости России к усилению военного сотрудничества с СНГ
Шойгу заявил об открытости России к усилению военного сотрудничества с СНГ - РИА Новости, 29.09.2023
Шойгу заявил об открытости России к усилению военного сотрудничества с СНГ
Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:03
2023-09-29T15:48
россия
сергей шойгу
снг
политика
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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов. В связи с этим подчеркну, что Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области", - сказал Шойгу, открывая заседание совета в Туле. Он назвал символичным, что совместная работа с коллегами началась с посещения тульского оборонного предприятия и знакомства с российской продукцией военного назначения. Приветствуя участников очередного заседания СМО СНГ, Шойгу отметил, что "оно проходит в "Зале славы русского оружия" знаменитого музея тульских оружейников". Ранее в пятницу руководители делегаций посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова".
https://ria.ru/20230922/pro-1897911343.html
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россия, сергей шойгу, снг, политика
Россия, Сергей Шойгу, СНГ, Политика
Шойгу заявил об открытости России к усилению военного сотрудничества с СНГ

Шойгу: РФ всегда открыта к наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров обороны СНГ в Туле. 29 сентября 2023
Заседание Совета министров обороны СНГ в Туле. 29 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Заседание Совета министров обороны СНГ в Туле. 29 сентября 2023
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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов. В связи с этим подчеркну, что Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области", - сказал Шойгу, открывая заседание совета в Туле.
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Он назвал символичным, что совместная работа с коллегами началась с посещения тульского оборонного предприятия и знакомства с российской продукцией военного назначения.
Приветствуя участников очередного заседания СМО СНГ, Шойгу отметил, что "оно проходит в "Зале славы русского оружия" знаменитого музея тульских оружейников".
Ранее в пятницу руководители делегаций посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова".
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