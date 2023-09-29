https://ria.ru/20230929/smi-1899386694.html

СМИ: жена Трампа пересмотрела условия их брачного договора

СМИ: жена Трампа пересмотрела условия их брачного договора - РИА Новости, 29.09.2023

СМИ: жена Трампа пересмотрела условия их брачного договора

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия брачного договора на фоне возможного возвращения ее мужа в Белый дом и его нынешних... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:06

2023-09-29T12:06

2023-09-29T13:16

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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия брачного договора на фоне возможного возвращения ее мужа в Белый дом и его нынешних судебных тяжб, пишет Page Six со ссылкой на источники. "За последний год Мелания и ее команда тихо вели переговоры о новом "послебрачном" соглашении между ней и Дональдом Трампом <...> Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона", — рассказал собеседник издания, отметив, что это уже по меньшей мере третий раз, когда Мелания пересматривает договор. Кроме того, добавил источник, новое соглашение касается и самой Мелании, охватывает деньги и собственность. Другой собеседник рассказал Page Six, что Трамп по-прежнему очень богат, но с учетом растущего числа судебных счетов пересмотренный брачный договор обеспечит более надежное будущее для Мелании и их сына, если пара расстанется. Источник подчеркнул при этом, что Мелания не угрожала уйти от Трампа. Год назад генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала против Трампа иск на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Она утверждает, что бывший президент завышал стоимость своих активов на 812 миллионов долларов, до 2,2 миллиарда. По словам прокурора, такое мошенничество помогло ему получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В мае этого года присяжные признали Трампа виновным в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл, хотя обвинения в изнасиловании с него сняли. Бывшему главе Белого дома предписали выплатить Кэрролл два миллиона долларов в качестве компенсации ущерба и еще три миллиона — за клевету и ущерб ее репутации. Адвокаты экс-президента настаивали, что сумма чрезмерна, но суд счел их доводы неубедительными.Помимо этого, Трампу предъявили обвинения в попытке насильственным путем воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов 2020 года. Бывший президент настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.

https://ria.ru/20230926/trump-1898845798.html

https://ria.ru/20230928/trump-1899307586.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, майами, дональд трамп, trump organization