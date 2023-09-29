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В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ - РИА Новости, 29.09.2023
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14:33 29.09.2023 (обновлено: 14:44 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/shkola-1899438566.html
В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ
В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ - РИА Новости, 29.09.2023
В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ
В Брянске на электронную почту городской администрации поступила информация о "минировании" всех школ областного центра, службы жизнеобеспечения проверяют... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:33
2023-09-29T14:44
происшествия
брянск
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Брянске на электронную почту городской администрации поступила информация о "минировании" всех школ областного центра, службы жизнеобеспечения проверяют здания, сообщили в городской администрации. "Сегодня в 11:29 Единая дежурно-диспетчерская служба города зафиксировала звонок о том, что на электронную почту Брянской городской администрации поступило сообщение о заминировании всех муниципальных общеобразовательных учебных заведений на территории областного центра", – говорится в сообщении.В горадминистрации Брянска уточнили, что по адресам городских школ направлены все службы жизнеобеспечения.Сообщения о "минировании" различных объектов в Брянске поступают с начала сентября. Ранее сообщалось о "минировании" нескольких школ, некоторых социальных объектов и торговых центров города, информация после обследования зданий не подтверждалась.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230929/mvd-1899417295.html
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происшествия, брянск, россия
Происшествия, Брянск, Россия
В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ

В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ областного центра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Брянске на электронную почту городской администрации поступила информация о "минировании" всех школ областного центра, службы жизнеобеспечения проверяют здания, сообщили в городской администрации.
"Сегодня в 11:29 Единая дежурно-диспетчерская служба города зафиксировала звонок о том, что на электронную почту Брянской городской администрации поступило сообщение о заминировании всех муниципальных общеобразовательных учебных заведений на территории областного центра", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Возле торгового центра на юго-востоке Москвы нашли две гранаты
Вчера, 13:50
В горадминистрации Брянска уточнили, что по адресам городских школ направлены все службы жизнеобеспечения.
Сообщения о "минировании" различных объектов в Брянске поступают с начала сентября. Ранее сообщалось о "минировании" нескольких школ, некоторых социальных объектов и торговых центров города, информация после обследования зданий не подтверждалась.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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22 сентября, 12:40
 
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