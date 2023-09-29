https://ria.ru/20230929/shkola-1899438566.html

В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ

В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ - РИА Новости, 29.09.2023

В Брянске проверят сообщение о минировании всех школ

В Брянске на электронную почту городской администрации поступила информация о "минировании" всех школ областного центра, службы жизнеобеспечения проверяют... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:33

2023-09-29T14:33

2023-09-29T14:44

происшествия

брянск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Брянске на электронную почту городской администрации поступила информация о "минировании" всех школ областного центра, службы жизнеобеспечения проверяют здания, сообщили в городской администрации. "Сегодня в 11:29 Единая дежурно-диспетчерская служба города зафиксировала звонок о том, что на электронную почту Брянской городской администрации поступило сообщение о заминировании всех муниципальных общеобразовательных учебных заведений на территории областного центра", – говорится в сообщении.В горадминистрации Брянска уточнили, что по адресам городских школ направлены все службы жизнеобеспечения.Сообщения о "минировании" различных объектов в Брянске поступают с начала сентября. Ранее сообщалось о "минировании" нескольких школ, некоторых социальных объектов и торговых центров города, информация после обследования зданий не подтверждалась.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230929/mvd-1899417295.html

https://ria.ru/20230922/granata-1897982592.html

брянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянск, россия