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ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/shebekino-1899367361.html
ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка
ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка - РИА Новости, 29.09.2023
ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка
Украинские военные в четверг обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:56
2023-09-29T10:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
россия
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Украинские военные в четверг обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе за прошедшие сутки. В четверг украинские военные выпустили 133 снаряда различного типа по шести приграничным муниципалитетам, кроме того, над территорией области за отчетный день было сбито три беспилотника. "В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 3 минометных и 6 танковых снарядов. Никто не пострадал. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Безлюдовка – 6 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Муром – 11 и 3 минометных снаряда соответственно", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Нехотеевка, Журавлевка и Щетиновка выпущено в сумме 10 артиллерийских снарядов. Над селами Дубовое и Черемошное сбито по одному украинскому беспилотнику. В Валуйском городском округе над селом Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, также село Вериговка обстреляли три раза из миномета. По данным главы региона, в Волоконовском районе по хутору Старый и селу Тишанка выпущено 6 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 гектара, его оперативно ликвидировали. В Грайворонском городском округе из миномета обстреляли окраину села Мокрая Орловка – зафиксировано 8 прилетов. "В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В районе села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попало село Теребрено – установлено 14 прилетов. Никто не пострадал. Разрушения различной степени выявлены в 7 частных домовладениях и 3 административных зданиях", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка

Гладков сообщил об обстреле Шебекино минометными и танковыми снарядами

© РИА Новости / Давид НарманияЗдание после обстрела Шебекино
Здание после обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Здание после обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Украинские военные в четверг обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе за прошедшие сутки. В четверг украинские военные выпустили 133 снаряда различного типа по шести приграничным муниципалитетам, кроме того, над территорией области за отчетный день было сбито три беспилотника.
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"В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 3 минометных и 6 танковых снарядов. Никто не пострадал. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Безлюдовка – 6 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Муром – 11 и 3 минометных снаряда соответственно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Нехотеевка, Журавлевка и Щетиновка выпущено в сумме 10 артиллерийских снарядов. Над селами Дубовое и Черемошное сбито по одному украинскому беспилотнику. В Валуйском городском округе над селом Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, также село Вериговка обстреляли три раза из миномета.
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По данным главы региона, в Волоконовском районе по хутору Старый и селу Тишанка выпущено 6 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 гектара, его оперативно ликвидировали. В Грайворонском городском округе из миномета обстреляли окраину села Мокрая Орловка – зафиксировано 8 прилетов.
"В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В районе села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попало село Теребрено – установлено 14 прилетов. Никто не пострадал. Разрушения различной степени выявлены в 7 частных домовладениях и 3 административных зданиях", - добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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