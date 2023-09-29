https://ria.ru/20230929/shebekino-1899367361.html

ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка

ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка - РИА Новости, 29.09.2023

ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танка

Украинские военные в четверг обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:56

2023-09-29T10:56

2023-09-29T10:56

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

россия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Украинские военные в четверг обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе за прошедшие сутки. В четверг украинские военные выпустили 133 снаряда различного типа по шести приграничным муниципалитетам, кроме того, над территорией области за отчетный день было сбито три беспилотника. "В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 3 минометных и 6 танковых снарядов. Никто не пострадал. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Безлюдовка – 6 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Муром – 11 и 3 минометных снаряда соответственно", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Нехотеевка, Журавлевка и Щетиновка выпущено в сумме 10 артиллерийских снарядов. Над селами Дубовое и Черемошное сбито по одному украинскому беспилотнику. В Валуйском городском округе над селом Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, также село Вериговка обстреляли три раза из миномета. По данным главы региона, в Волоконовском районе по хутору Старый и селу Тишанка выпущено 6 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 гектара, его оперативно ликвидировали. В Грайворонском городском округе из миномета обстреляли окраину села Мокрая Орловка – зафиксировано 8 прилетов. "В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В районе села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попало село Теребрено – установлено 14 прилетов. Никто не пострадал. Разрушения различной степени выявлены в 7 частных домовладениях и 3 административных зданиях", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр