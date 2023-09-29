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Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sevastopol-1899398651.html
Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом
Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом - РИА Новости, 29.09.2023
Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" назвал ракетную атаку украинских войск на штаб Черноморского флота в Севастополе... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:46
2023-09-29T12:46
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" назвал ракетную атаку украинских войск на штаб Черноморского флота в Севастополе расчетливым терактом, который нес огромную угрозу для людей. "Здание находится в центре оживленного города. Удар был нанесен днем в самый час пик. Вообще-то на самом деле это расчетливый и наглый теракт, который в том числе нес огромную угрозу для людей", - сказал Развожаев. По его словам, удар по центру Севастополя был "расчетливым, злостным и циничным". Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом

Развожаев: удар по штабу ЧФ был расчетливым, наглым и нес угрозу для людей

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" назвал ракетную атаку украинских войск на штаб Черноморского флота в Севастополе расчетливым терактом, который нес огромную угрозу для людей.
"Здание находится в центре оживленного города. Удар был нанесен днем в самый час пик. Вообще-то на самом деле это расчетливый и наглый теракт, который в том числе нес огромную угрозу для людей", - сказал Развожаев. По его словам, удар по центру Севастополя был "расчетливым, злостным и циничным".
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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26 сентября, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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