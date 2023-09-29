https://ria.ru/20230929/sevastopol-1899398651.html

Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом

Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом - РИА Новости, 29.09.2023

Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" назвал ракетную атаку украинских войск на штаб Черноморского флота в Севастополе... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:46

2023-09-29T12:46

2023-09-29T12:46

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" назвал ракетную атаку украинских войск на штаб Черноморского флота в Севастополе расчетливым терактом, который нес огромную угрозу для людей. "Здание находится в центре оживленного города. Удар был нанесен днем в самый час пик. Вообще-то на самом деле это расчетливый и наглый теракт, который в том числе нес огромную угрозу для людей", - сказал Развожаев. По его словам, удар по центру Севастополя был "расчетливым, злостным и циничным". Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

https://ria.ru/20230926/bomboubezhische-1898728494.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр