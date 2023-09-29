https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899522305.html
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями" - РИА Новости, 29.09.2023
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что британские санкции против Центризбиркома ее не удивили, все "англичанкины гадости"... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:52
2023-09-29T17:52
2023-09-29T17:52
россия
элла памфилова
политика
цик рф
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что британские санкции против Центризбиркома ее не удивили, все "англичанкины гадости" предсказуемы, говорится в сообщении Telegram-канала ЦИК. "Было бы удивительно, если бы они эти санкции не ввели - уже давно все "англичанкины гадости" примитивны и предсказуемы", - говорится в публикации со ссылкой на Памфилову. По ее словам, англосаксы, претендующие на роль радетелей демократии, в данном случае отказали людям, живущим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в их праве на волеизъявление посредством выборов - "самого что ни на есть демократического процесса". "Ныне для англосаксов ближе и роднее разного рода перевороты, цветные революции и натовские бомбардировки... За это они санкции не вводят. То ли дело - за организацию выборов", - добавила Памфилова. Ранее сообщалось, что Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867102744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, политика, цик рф, великобритания, санкции в отношении россии
Россия, Элла Памфилова, Политика, ЦИК РФ, Великобритания, Санкции в отношении России
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"
Памфилова: уже давно все англичанкины гадости примитивны и предсказуемы