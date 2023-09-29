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Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями" - РИА Новости, 29.09.2023
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17:52 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899522305.html
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями" - РИА Новости, 29.09.2023
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что британские санкции против Центризбиркома ее не удивили, все "англичанкины гадости"... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:52
2023-09-29T17:52
россия
элла памфилова
политика
цик рф
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что британские санкции против Центризбиркома ее не удивили, все "англичанкины гадости" предсказуемы, говорится в сообщении Telegram-канала ЦИК. "Было бы удивительно, если бы они эти санкции не ввели - уже давно все "англичанкины гадости" примитивны и предсказуемы", - говорится в публикации со ссылкой на Памфилову. По ее словам, англосаксы, претендующие на роль радетелей демократии, в данном случае отказали людям, живущим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в их праве на волеизъявление посредством выборов - "самого что ни на есть демократического процесса". "Ныне для англосаксов ближе и роднее разного рода перевороты, цветные революции и натовские бомбардировки... За это они санкции не вводят. То ли дело - за организацию выборов", - добавила Памфилова. Ранее сообщалось, что Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
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Россия, Элла Памфилова, Политика, ЦИК РФ, Великобритания, Санкции в отношении России
Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"

Памфилова: уже давно все англичанкины гадости примитивны и предсказуемы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что британские санкции против Центризбиркома ее не удивили, все "англичанкины гадости" предсказуемы, говорится в сообщении Telegram-канала ЦИК.
«
"Было бы удивительно, если бы они эти санкции не ввели - уже давно все "англичанкины гадости" примитивны и предсказуемы", - говорится в публикации со ссылкой на Памфилову.
По ее словам, англосаксы, претендующие на роль радетелей демократии, в данном случае отказали людям, живущим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в их праве на волеизъявление посредством выборов - "самого что ни на есть демократического процесса". "Ныне для англосаксов ближе и роднее разного рода перевороты, цветные революции и натовские бомбардировки... За это они санкции не вводят. То ли дело - за организацию выборов", - добавила Памфилова.
Ранее сообщалось, что Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
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