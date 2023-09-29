https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899522305.html

Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"

Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями" - РИА Новости, 29.09.2023

Памфилова назвала санкции Британии против ЦИК "англичанкиными гадостями"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что британские санкции против Центризбиркома ее не удивили, все "англичанкины гадости"... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:52

2023-09-29T17:52

2023-09-29T17:52

россия

элла памфилова

политика

цик рф

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что британские санкции против Центризбиркома ее не удивили, все "англичанкины гадости" предсказуемы, говорится в сообщении Telegram-канала ЦИК. "Было бы удивительно, если бы они эти санкции не ввели - уже давно все "англичанкины гадости" примитивны и предсказуемы", - говорится в публикации со ссылкой на Памфилову. По ее словам, англосаксы, претендующие на роль радетелей демократии, в данном случае отказали людям, живущим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в их праве на волеизъявление посредством выборов - "самого что ни на есть демократического процесса". "Ныне для англосаксов ближе и роднее разного рода перевороты, цветные революции и натовские бомбардировки... За это они санкции не вводят. То ли дело - за организацию выборов", - добавила Памфилова. Ранее сообщалось, что Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.

https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867102744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, элла памфилова, политика, цик рф, великобритания, санкции в отношении россии