https://ria.ru/20230929/rusofobiya-1899548754.html

МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии

МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии - РИА Новости, 29.09.2023

МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии

Россия акцентировала факты русофобии в Швеции в ходе беседы с новым послом страны в России Карин Улофсдоттер, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:19

2023-09-29T20:19

2023-09-29T20:19

россия

швеция

мария захарова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия акцентировала факты русофобии в Швеции в ходе беседы с новым послом страны в России Карин Улофсдоттер, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Возмутительные факты (русофобии - ред.) были акцентированы в беседе с новым послом Швеции в России Карин Улофсдоттер в ходе встречи в МИД России. Намерены продолжать добиваться от шведских властей выправления нынешней откровенно дискриминационной ситуации", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Дипломат обратила внимание на осквернение памятника советским военнопленным в Карлсвике и отказ властей Швеции в бюджетном финансировании объединения российских соотечественников в Швеции. По ее словам, русофобия в Швеции "приобретает преступные формы".

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

россия

швеция

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россия, швеция, мария захарова