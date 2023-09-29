Рейтинг@Mail.ru
МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/rusofobiya-1899548754.html
МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии
МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии - РИА Новости, 29.09.2023
МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии
Россия акцентировала факты русофобии в Швеции в ходе беседы с новым послом страны в России Карин Улофсдоттер, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:19
2023-09-29T20:19
россия
швеция
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия акцентировала факты русофобии в Швеции в ходе беседы с новым послом страны в России Карин Улофсдоттер, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Возмутительные факты (русофобии - ред.) были акцентированы в беседе с новым послом Швеции в России Карин Улофсдоттер в ходе встречи в МИД России. Намерены продолжать добиваться от шведских властей выправления нынешней откровенно дискриминационной ситуации", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Дипломат обратила внимание на осквернение памятника советским военнопленным в Карлсвике и отказ властей Швеции в бюджетном финансировании объединения российских соотечественников в Швеции. По ее словам, русофобия в Швеции "приобретает преступные формы".
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_72533593b66f229349b172ae2ef47fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, мария захарова
Россия, Швеция, Мария Захарова
МИД акцентировал внимание нового посла Швеции на фактах русофобии

Захарова: Россия акцентировала внимание нового посла Швеции на фактах русофобии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия акцентировала факты русофобии в Швеции в ходе беседы с новым послом страны в России Карин Улофсдоттер, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возмутительные факты (русофобии - ред.) были акцентированы в беседе с новым послом Швеции в России Карин Улофсдоттер в ходе встречи в МИД России. Намерены продолжать добиваться от шведских властей выправления нынешней откровенно дискриминационной ситуации", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Дипломат обратила внимание на осквернение памятника советским военнопленным в Карлсвике и отказ властей Швеции в бюджетном финансировании объединения российских соотечественников в Швеции.
По ее словам, русофобия в Швеции "приобретает преступные формы".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Эксперт раскрыл причины возникновения русофобии на Западе
14 сентября, 15:28
 
РоссияШвецияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала