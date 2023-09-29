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В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП - РИА Новости, 29.09.2023
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10:34 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/rebenok-1899362856.html
В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП
В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП - РИА Новости, 29.09.2023
В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП
Уголовное дело возбуждено после ДТП с ребенком в Орле: трехлетний мальчик попал под грузовик после того, как ушел из детского сада, сообщил Следственный комитет РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:34
2023-09-29T10:34
происшествия
орел
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с ребенком в Орле: трехлетний мальчик попал под грузовик после того, как ушел из детского сада, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности по результатам проверки сообщения о травмировании трехлетнего ребенка в результате ДТП", – говорится в релизе. В четверг прокуратура и детский омбудсмен Орловской области также начали проверки обстоятельств инцидента. "По данным следствия, 28 сентября 2023 года мальчик, просочившись через прутья забора, сбежал из детского сада в Орле и, выбежав на проезжую часть, попал под грузовую машину. В результате наезда малыш госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой", – пояснили в СК РФ. В рамках расследования будет дана правовая оценка работе сотрудников детского сада. Инициирована передача материалов из полиции в Следственный комитет. Случившимся заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Судя по релизу, он поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html
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происшествия, орел, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орел, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП

СК завел дело после того, как мальчик в Орле сбежал из детсада и попал под фуру

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с ребенком в Орле: трехлетний мальчик попал под грузовик после того, как ушел из детского сада, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности по результатам проверки сообщения о травмировании трехлетнего ребенка в результате ДТП", – говорится в релизе.
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В четверг прокуратура и детский омбудсмен Орловской области также начали проверки обстоятельств инцидента.
«
"По данным следствия, 28 сентября 2023 года мальчик, просочившись через прутья забора, сбежал из детского сада в Орле и, выбежав на проезжую часть, попал под грузовую машину. В результате наезда малыш госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой", – пояснили в СК РФ.
В рамках расследования будет дана правовая оценка работе сотрудников детского сада. Инициирована передача материалов из полиции в Следственный комитет.
Случившимся заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Судя по релизу, он поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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ПроисшествияОрелСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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