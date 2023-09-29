https://ria.ru/20230929/rebenok-1899362856.html

В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП

В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП - РИА Новости, 29.09.2023

В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП

Уголовное дело возбуждено после ДТП с ребенком в Орле: трехлетний мальчик попал под грузовик после того, как ушел из детского сада, сообщил Следственный комитет РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:34

2023-09-29T10:34

2023-09-29T10:34

происшествия

орел

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с ребенком в Орле: трехлетний мальчик попал под грузовик после того, как ушел из детского сада, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности по результатам проверки сообщения о травмировании трехлетнего ребенка в результате ДТП", – говорится в релизе. В четверг прокуратура и детский омбудсмен Орловской области также начали проверки обстоятельств инцидента. "По данным следствия, 28 сентября 2023 года мальчик, просочившись через прутья забора, сбежал из детского сада в Орле и, выбежав на проезжую часть, попал под грузовую машину. В результате наезда малыш госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой", – пояснили в СК РФ. В рамках расследования будет дана правовая оценка работе сотрудников детского сада. Инициирована передача материалов из полиции в Следственный комитет. Случившимся заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Судя по релизу, он поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

https://ria.ru/20221112/rebenok-1831042779.html

орел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орел, следственный комитет россии (ск рф)