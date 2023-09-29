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Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/pvo-1899483735.html
Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников
Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников - РИА Новости, 29.09.2023
Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников
Российские средства ПВО перехватили за неделю 33 реактивных снаряда систем HIMARS и "Ольха" и сбили в зоне СВО 185 дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:51
2023-09-29T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за неделю 33 реактивных снаряда систем HIMARS и "Ольха" и сбили в зоне СВО 185 дронов, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", управляемая авиационная бомба JDAM, а также четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 185 украинских беспилотников. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 482 украинских самолета, 250 вертолетов, 7252 дронов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12210 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6584 орудия полевой артиллерии и минометов.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников

Минобороны: ПВО сбили за неделю 185 дронов и 33 снаряда HIMARS и "Ольха"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Оса" в зоне проведения спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Оса в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Оса" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за неделю 33 реактивных снаряда систем HIMARS и "Ольха" и сбили в зоне СВО 185 дронов, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", управляемая авиационная бомба JDAM, а также четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 185 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 482 украинских самолета, 250 вертолетов, 7252 дронов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12210 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6584 орудия полевой артиллерии и минометов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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