https://ria.ru/20230929/pvo-1899483735.html

Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников

Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников - РИА Новости, 29.09.2023

Российские ПВО сбили за неделю 185 беспилотников

Российские средства ПВО перехватили за неделю 33 реактивных снаряда систем HIMARS и "Ольха" и сбили в зоне СВО 185 дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:51

2023-09-29T15:51

2023-09-29T15:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за неделю 33 реактивных снаряда систем HIMARS и "Ольха" и сбили в зоне СВО 185 дронов, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", управляемая авиационная бомба JDAM, а также четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 185 украинских беспилотников. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 482 украинских самолета, 250 вертолетов, 7252 дронов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12210 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6584 орудия полевой артиллерии и минометов.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)