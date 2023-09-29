https://ria.ru/20230929/pvo-1899331857.html
В Курском районе сработала ПВО
В Курском районе сработала ПВО - РИА Новости, 29.09.2023
В Курском районе сработала ПВО
В Курском районе сработала ПВО, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:55
2023-09-29T04:55
2023-09-29T05:02
специальная военная операция на украине
курский район
происшествия
россия
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Курском районе сработала ПВО, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — отметил Старовойт.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
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курский район, происшествия, россия, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Происшествия, Россия, Роман Старовойт, Курская область
В Курском районе сработала ПВО
Старовойт: в Курском районе работает ПВО, нужно сохранять спокойствие