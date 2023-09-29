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В Курском районе сработала ПВО - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 29.09.2023 (обновлено: 05:02 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/pvo-1899331857.html
В Курском районе сработала ПВО
В Курском районе сработала ПВО - РИА Новости, 29.09.2023
В Курском районе сработала ПВО
В Курском районе сработала ПВО, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:55
2023-09-29T05:02
специальная военная операция на украине
курский район
происшествия
россия
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Курском районе сработала ПВО, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — отметил Старовойт.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html
курский район
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курский район, происшествия, россия, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Происшествия, Россия, Роман Старовойт, Курская область
В Курском районе сработала ПВО

Старовойт: в Курском районе работает ПВО, нужно сохранять спокойствие

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Курском районе сработала ПВО, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — отметил Старовойт.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Вчера, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКурский районПроисшествияРоссияРоман СтаровойтКурская область
 
 
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