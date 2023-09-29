https://ria.ru/20230929/pvo-1899331857.html

В Курском районе сработала ПВО

В Курском районе сработала ПВО - РИА Новости, 29.09.2023

В Курском районе сработала ПВО

В Курском районе сработала ПВО, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T04:55

2023-09-29T04:55

2023-09-29T05:02

специальная военная операция на украине

курский район

происшествия

россия

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Курском районе сработала ПВО, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — отметил Старовойт.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html

курский район

россия

курская область

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2023

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курский район, происшествия, россия, роман старовойт, курская область