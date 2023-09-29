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Житель Нижегородской области облил сестру бензином и поджег - РИА Новости, 29.09.2023
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16:29 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/proisshestvie-1899496675.html
Житель Нижегородской области облил сестру бензином и поджег
Житель Нижегородской области облил сестру бензином и поджег - РИА Новости, 29.09.2023
Житель Нижегородской области облил сестру бензином и поджег
Житель Нижегородской области облил бензином и поджег сестру, женщина погибла, а мужчину задержали, сообщили в СУСК РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:29
2023-09-29T16:29
происшествия
нижегородская область
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УФА, 29 сен - РИА Новости. Житель Нижегородской области облил бензином и поджег сестру, женщина погибла, а мужчину задержали, сообщили в СУСК РФ по региону в Telegram-канале. "По версии следствия, 28 сентября в доме по улице Турбинная города Заволжье в ходе ссоры из-за малозначительного повода 55-летний мужчина облил свою сестру бензином и поджег ее. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью". "Подозреваемый задержан. Мужчина признал свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения",- добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20230907/delo-1894784558.html
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
Житель Нижегородской области облил сестру бензином и поджег

В нижегородском Заволжье мужчина облил сестру бензином и поджег, она умерла

© Фото : СУ СК РФ по Нижегородской области Сотрудница Следственного комитета на месте проишествия
Сотрудница Следственного комитета на месте проишествия - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : СУ СК РФ по Нижегородской области
Сотрудница Следственного комитета на месте проишествия
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УФА, 29 сен - РИА Новости. Житель Нижегородской области облил бензином и поджег сестру, женщина погибла, а мужчину задержали, сообщили в СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
«
"По версии следствия, 28 сентября в доме по улице Турбинная города Заволжье в ходе ссоры из-за малозначительного повода 55-летний мужчина облил свою сестру бензином и поджег ее. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
«
"Подозреваемый задержан. Мужчина признал свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения",- добавили в следственном управлении.
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