https://ria.ru/20230929/prestupleniya-1899396559.html

Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ

Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023

Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ

Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления украинских боевиков, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире "России 24". РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:40

2023-09-29T12:40

2023-09-29T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

женева (город)

геннадий гатилов

оон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110358_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_28029436051f5d351448a3fd0ba2158e.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления украинских боевиков, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире "России 24". "Мы будем продолжать работать, мы не опускаем руки. Мы будем добиваться объективной реакции со стороны правозащитных механизмов ООН", - заявил Гатилов. Он сообщил, что "буквально недавно, на днях" у российской дипмиссии была встреча с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. "И мы вновь подняли этот вопрос. Но реакция, к сожалению, не последовала", - посетовал он. По словам Гатилова, российская дипмиссия регулярно предоставляет в структуры ООН доклады о преступлениях украинских боевиков. "Будет ли проведено расследование действий ВСУ? Да, это большой вопрос. Конечно, при желании совет по правам человека (ООН) мог бы принять соответствующую резолюцию. Но если реально смотреть на ситуацию: совет состоит из 47 членов и, к сожалению, западники там пользуются механическим, арифметическим большинством, и такую резолюцию вряд ли удастся пока принять", - отметил он.

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898821722.html

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон, вооруженные силы украины