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Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/prestupleniya-1899396559.html
Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ
Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ
Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления украинских боевиков, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире "России 24". РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:40
2023-09-29T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
женева (город)
геннадий гатилов
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления украинских боевиков, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире "России 24". "Мы будем продолжать работать, мы не опускаем руки. Мы будем добиваться объективной реакции со стороны правозащитных механизмов ООН", - заявил Гатилов. Он сообщил, что "буквально недавно, на днях" у российской дипмиссии была встреча с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. "И мы вновь подняли этот вопрос. Но реакция, к сожалению, не последовала", - посетовал он. По словам Гатилова, российская дипмиссия регулярно предоставляет в структуры ООН доклады о преступлениях украинских боевиков. "Будет ли проведено расследование действий ВСУ? Да, это большой вопрос. Конечно, при желании совет по правам человека (ООН) мог бы принять соответствующую резолюцию. Но если реально смотреть на ситуацию: совет состоит из 47 членов и, к сожалению, западники там пользуются механическим, арифметическим большинством, и такую резолюцию вряд ли удастся пока принять", - отметил он.
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898821722.html
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в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН, Вооруженные силы Украины
Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ

Гатилов: Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления боевиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления украинских боевиков, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире "России 24".
«
"Мы будем продолжать работать, мы не опускаем руки. Мы будем добиваться объективной реакции со стороны правозащитных механизмов ООН", - заявил Гатилов.
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Он сообщил, что "буквально недавно, на днях" у российской дипмиссии была встреча с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.
«
"И мы вновь подняли этот вопрос. Но реакция, к сожалению, не последовала", - посетовал он.
По словам Гатилова, российская дипмиссия регулярно предоставляет в структуры ООН доклады о преступлениях украинских боевиков.
«
"Будет ли проведено расследование действий ВСУ? Да, это большой вопрос. Конечно, при желании совет по правам человека (ООН) мог бы принять соответствующую резолюцию. Но если реально смотреть на ситуацию: совет состоит из 47 членов и, к сожалению, западники там пользуются механическим, арифметическим большинством, и такую резолюцию вряд ли удастся пока принять", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЖенева (город)Геннадий ГатиловООНВооруженные силы Украины
 
 
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