Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинском колледже
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСтуденты-медики из ЛНР проходят практику в Омском медицинском колледже
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Студенты-медики из ЛНР проходят практику в Омском медицинском колледже
ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Студенты-медики из подшефного Омску города Стаханов (ЛНР) прошли практику в Омском медицинском колледже, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Между коллективами омского медколледжа и Стахановского медицинского колледжа подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в дистанционном формате проводятся совместные мероприятия для студентов и преподавателей. Восемь учащихся Стахановского отделения медицинского колледжа Луганского государственного медуниверситета имени Святого Луки прошли обучение в Омском областном медицинском колледже.
«
"Мы принимаем студентов города Стаханова – будущих зубных техников, которые в наших лабораториях, с помощью наших педагогов-наставников осваивают современные технологии изготовления зубных протезов. Мы рады делиться знаниями и опытом с юными жителями подопечного Омску города. У нашего колледжа давняя, интересная, богатая история, как и у образовательного учреждения Стаханова, чья летопись корнями уходит во времена Великой Отечественной войны. С учетом вхождения новых регионов в состав России сотрудничество такого рода является очень важным для нас, можно сказать - одним из приоритетных направлений. Принимать гостей из Стаханова мы готовы с удовольствием и на регулярной основе", - привели слова директора колледжа Игоря Боровского в пресс-службе правительства.
Помимо учебы студенты провели экскурсию по Омску, осмотрели достопримечательности города. В ходе практики стахановчане посетили одну из стоматологических клиник и поделились профессиональными секретами.