https://ria.ru/20230929/praktika-1899392606.html

Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже

Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже - РИА Новости, 29.09.2023

Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже

Студенты-медики из подшефного Омску города Стаханов (ЛНР) прошли практику в Омском медицинском колледже, рассказали в пресс-службе регионального правите­льства. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:27

2023-09-29T12:27

2023-09-29T12:27

надежные люди

омск

стаханов

луганская народная республика

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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Студенты-медики из подшефного Омску города Стаханов (ЛНР) прошли практику в Омском медицинском колледже, рассказали в пресс-службе регионального правите­льства. Между коллективами омского медколледжа и Стахановского медицинского колледжа подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в дистанционном формате проводятся совместные мероприятия для студентов и преподавателей. Восемь учащихся Стахановского отделения медицинского колледжа Луганского государственного медуниверситета имени Святого Луки прошли обучение в Омском областном медицинском колледже. "Мы принимаем студентов города Стаханова – будущих зубных техников, которые в наших лабораториях, с помощью наших педагогов-наставников осваивают современные технологии изготовления зубных протезов. Мы рады делиться знаниями и опытом с юными жителями подопечного Омску города. У нашего колледжа давняя, интересная, богатая история, как и у образовательного учреждения Стаханова, чья летопись корнями уходит во времена Великой Отечественной войны. С учетом вхождения новых регионов в состав России сотрудничество такого рода является очень важным для нас, можно сказать - одним из приоритетных направлений. Принимать гостей из Стаханова мы готовы с удовольствием и на регулярной основе", - привели слова директора колледжа Игоря Боровского в пресс-службе правительства. Помимо учебы студенты провели экскурсию по Омску, осмотрели достопримечательности города. В ходе практики стахановчане посетили одну из стоматологических клиник и поделились профессиональными секретами.

https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894819925.html

омск

стаханов

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омск, стаханов, луганская народная республика