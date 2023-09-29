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Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже - РИА Новости, 29.09.2023
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Надежные люди
 
12:27 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/praktika-1899392606.html
Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже
Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже - РИА Новости, 29.09.2023
Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже
Студенты-медики из подшефного Омску города Стаханов (ЛНР) прошли практику в Омском медицинском колледже, рассказали в пресс-службе регионального правите­льства. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:27
2023-09-29T12:27
надежные люди
омск
стаханов
луганская народная республика
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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Студенты-медики из подшефного Омску города Стаханов (ЛНР) прошли практику в Омском медицинском колледже, рассказали в пресс-службе регионального правите­льства. Между коллективами омского медколледжа и Стахановского медицинского колледжа подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в дистанционном формате проводятся совместные мероприятия для студентов и преподавателей. Восемь учащихся Стахановского отделения медицинского колледжа Луганского государственного медуниверситета имени Святого Луки прошли обучение в Омском областном медицинском колледже. "Мы принимаем студентов города Стаханова – будущих зубных техников, которые в наших лабораториях, с помощью наших педагогов-наставников осваивают современные технологии изготовления зубных протезов. Мы рады делиться знаниями и опытом с юными жителями подопечного Омску города. У нашего колледжа давняя, интересная, богатая история, как и у образовательного учреждения Стаханова, чья летопись корнями уходит во времена Великой Отечественной войны. С учетом вхождения новых регионов в состав России сотрудничество такого рода является очень важным для нас, можно сказать - одним из приоритетных направлений. Принимать гостей из Стаханова мы готовы с удовольствием и на регулярной основе", - привели слова директора колледжа Игоря Боровского в пресс-службе правительства. Помимо учебы студенты провели экскурсию по Омску, осмотрели достопримечательности города. В ходе практики стахановчане посетили одну из стоматологических клиник и поделились профессиональными секретами.
https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894819925.html
омск
стаханов
луганская народная республика
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омск, стаханов, луганская народная республика
Надежные люди, Омск, Стаханов, Луганская Народная Республика

Студенты-медики из ЛНР прошли практику в Омском медицинс­ком колледже

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиСтуденты-медики из ЛНР проходят практику в Омском медицинском колледже
Студенты-медики из ЛНР проходят практику в Омском медицинском колледже - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Студенты-медики из ЛНР проходят практику в Омском медицинском колледже
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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Студенты-медики из подшефного Омску города Стаханов (ЛНР) прошли практику в Омском медицинском колледже, рассказали в пресс-службе регионального правите­льства.
Между коллективами омского медколледжа и Стахановского медицинского колледжа подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в дистанционном формате проводятся совместные мероприятия для студентов и преподавателей. Восемь учащихся Стахановского отделения медицинского колледжа Луганского государственного медуниверситета имени Святого Луки прошли обучение в Омском областном медицинском колледже.
«
"Мы принимаем студентов города Стаханова – будущих зубных техников, которые в наших лабораториях, с помощью наших педагогов-наставников осваивают современные технологии изготовления зубных протезов. Мы рады делиться знаниями и опытом с юными жителями подопечного Омску города. У нашего колледжа давняя, интересная, богатая история, как и у образовательного учреждения Стаханова, чья летопись корнями уходит во времена Великой Отечественной войны. С учетом вхождения новых регионов в состав России сотрудничество такого рода является очень важным для нас, можно сказать - одним из приоритетных направлений. Принимать гостей из Стаханова мы готовы с удовольствием и на регулярной основе", - привели слова директора колледжа Игоря Боровского в пресс-службе правительства.
Помимо учебы студенты провели экскурсию по Омску, осмотрели достопримечательности города. В ходе практики стахановчане посетили одну из стоматологических клиник и поделились профессиональными секретами.
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Надежные людиОмскСтахановЛуганская Народная Республика
 
 
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