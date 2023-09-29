https://ria.ru/20230929/pozhar-1899527637.html
В Красногорске загорелась крыша ресторана
В Красногорске загорелась крыша ресторана - РИА Новости, 29.09.2023
В Красногорске загорелась крыша ресторана
Кровля ресторана загорелась в Красногорске на площади 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:10
2023-09-29T18:10
2023-09-29T18:40
происшествия
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кровля ресторана загорелась в Красногорске на площади 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В городском округе Красногорск на 7-м километре Пятницкого шоссе произошло возгорание кровли ресторана "Шуга", - говорится в сообщении.Десять человек покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В 17.51 была объявлена локализация пожара на площади 100 квадратных метров.В 18.07 было ликвидировано открытое горение, добавили в главке. Предварительно, никто не пострадал..
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
https://ria.ru/20230516/pozhary-1872188255.html
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РИА Новости
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происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красногорске загорелась крыша ресторана
На Пятницком шоссе в Красногорске загорелась крыша ресторана
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кровля ресторана загорелась в Красногорске на площади 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В городском округе Красногорск на 7-м километре Пятницкого шоссе произошло возгорание кровли ресторана "Шуга", - говорится в сообщении.
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах
Десять человек покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В 17.51 была объявлена локализация пожара на площади 100 квадратных метров.
В 18.07 было ликвидировано открытое горение, добавили в главке. Предварительно, никто не пострадал..
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