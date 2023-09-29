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Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России - РИА Новости, 29.09.2023
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России
Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов России и отметил их весомый вклад в обеспечение комплексного развития... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:23
2023-09-29T20:23
2023-09-29T20:23
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донецкая народная республика
сергей лавров
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политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов России и отметил их весомый вклад в обеспечение комплексного развития регионов, заявили в пятницу в МИД РФ. "Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов Российской Федерации, в которых отмечается их весомый вклад в обеспечение комплексного развития регионов, создание условий для повышения уровня благосостояния граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Подчеркивается важность дальнейшей работы по интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в правовую и социально-экономическую систему нашей страны", - добавили в ведомстве. В МИД отметили, что внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность оказывать "содействие в налаживании и продвижении международных связей на региональном уровне в русле единого внешнеполитического курса страны".
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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россия, донецкая народная республика, сергей лавров, единый день голосования в россии — 2023, луганская народная республика, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, Единый день голосования в России — 2023, Луганская Народная Республика, Политика
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России
МИД: Лавров направил поздравления вновь избранным главам субъектов России