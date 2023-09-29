Рейтинг@Mail.ru
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/pozdravlenie-1899549138.html
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России - РИА Новости, 29.09.2023
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России
Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов России и отметил их весомый вклад в обеспечение комплексного развития... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:23
2023-09-29T20:23
россия
донецкая народная республика
сергей лавров
единый день голосования в россии — 2023
луганская народная республика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов России и отметил их весомый вклад в обеспечение комплексного развития регионов, заявили в пятницу в МИД РФ. "Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов Российской Федерации, в которых отмечается их весомый вклад в обеспечение комплексного развития регионов, создание условий для повышения уровня благосостояния граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Подчеркивается важность дальнейшей работы по интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в правовую и социально-экономическую систему нашей страны", - добавили в ведомстве. В МИД отметили, что внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность оказывать "содействие в налаживании и продвижении международных связей на региональном уровне в русле единого внешнеполитического курса страны".
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, сергей лавров, единый день голосования в россии — 2023, луганская народная республика, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, Единый день голосования в России — 2023, Луганская Народная Республика, Политика
Лавров поздравил вновь избранных глав субъектов России

МИД: Лавров направил поздравления вновь избранным главам субъектов России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов России и отметил их весомый вклад в обеспечение комплексного развития регионов, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов Российской Федерации, в которых отмечается их весомый вклад в обеспечение комплексного развития регионов, создание условий для повышения уровня благосостояния граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Подчеркивается важность дальнейшей работы по интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в правовую и социально-экономическую систему нашей страны", - добавили в ведомстве.
В МИД отметили, что внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность оказывать "содействие в налаживании и продвижении международных связей на региональном уровне в русле единого внешнеполитического курса страны".
Урны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Волновахе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Первые в России. Как проголосовали новые регионы
11 сентября, 15:20
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровЕдиный день голосования в России — 2023Луганская Народная РеспубликаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала