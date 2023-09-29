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Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении

Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 29.09.2023

Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении

ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:39

2023-09-29T15:39

2023-09-29T15:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области. На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Берестового, Кисловки и Огурцова Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область