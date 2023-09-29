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Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 29.09.2023 (обновлено: 15:52 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/poteri-1899479800.html
Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении
Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении
ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:39
2023-09-29T15:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области. На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Берестового, Кисловки и Огурцова Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 210 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области. На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районах Берестового, Кисловки и Огурцова Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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