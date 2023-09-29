https://ria.ru/20230929/poshliny-1899521612.html

Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей

Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.09.2023

Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей

Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля принесут российскому бюджету более 600 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:48

2023-09-29T17:48

2023-09-29T17:50

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля принесут российскому бюджету более 600 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованной в пятницу. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. При этом в пояснительной записке указывается, что "за счет дополнительного повышения ставок пошлины на товары по согласованной номенклатуре" планируется привлечь в бюджет в следующем году 604,251 миллиард рублей (при оценке в текущем году в 151,063 миллиарда рублей). Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, в следующем году курс составит в среднем 90,1 рубля за доллар. Правительство России в пятницу внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

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экономика, россия, госдума рф