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Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.09.2023
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17:48 29.09.2023 (обновлено: 17:50 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/poshliny-1899521612.html
Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей
Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.09.2023
Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей
Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля принесут российскому бюджету более 600 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:48
2023-09-29T17:50
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля принесут российскому бюджету более 600 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованной в пятницу. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. При этом в пояснительной записке указывается, что "за счет дополнительного повышения ставок пошлины на товары по согласованной номенклатуре" планируется привлечь в бюджет в следующем году 604,251 миллиард рублей (при оценке в текущем году в 151,063 миллиарда рублей). Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, в следующем году курс составит в среднем 90,1 рубля за доллар. Правительство России в пятницу внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету более 600 миллиардов рублей

Гибкие экспортные пошлины принесут бюджету РФ более 600 миллиардов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля принесут российскому бюджету более 600 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованной в пятницу.
Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%.
При этом в пояснительной записке указывается, что "за счет дополнительного повышения ставок пошлины на товары по согласованной номенклатуре" планируется привлечь в бюджет в следующем году 604,251 миллиард рублей (при оценке в текущем году в 151,063 миллиарда рублей). Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, в следующем году курс составит в среднем 90,1 рубля за доллар.
Правительство России в пятницу внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
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