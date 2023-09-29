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Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.09.2023
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10:56 29.09.2023 (обновлено: 13:09 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/polsha-1899367238.html
Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов
Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.09.2023
Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов
Польша на ближайшем заседании Европейского совета откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:56
2023-09-29T13:09
в мире
польша
матеуш моравецкий
евросоюз
европейский совет
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ВАРШАВА, 29 сен — РИА Новости. Польша на ближайшем заседании Европейского совета откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в своем телеобращении. "На следующей неделе я поеду на заседание Европейского совета, где скажу решительное нет абсурдным планам европейских бюрократов и Гражданской платформы (оппозиционная коалиция Польши. — Прим. ред.)", — заявил Моравецкий. Он уточнил, что "миграционный пакт содержит расселение нелегальных мигрантов по странам Евросоюза". Моравецкий добавил, что вопрос приема нелегальных мигрантов является одним из вопросов национального референдума, который пройдет 15 октября одновременно с парламентскими выборами.
https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, европейский совет
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Европейский совет
Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов

Моравецкий: Польша откажется от планов Евросовета по расселению нелегалов в ЕС

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 сен — РИА Новости. Польша на ближайшем заседании Европейского совета откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в своем телеобращении.
"На следующей неделе я поеду на заседание Европейского совета, где скажу решительное нет абсурдным планам европейских бюрократов и Гражданской платформы (оппозиционная коалиция Польши. — Прим. ред.)", — заявил Моравецкий.
Он уточнил, что "миграционный пакт содержит расселение нелегальных мигрантов по странам Евросоюза".
Моравецкий добавил, что вопрос приема нелегальных мигрантов является одним из вопросов национального референдума, который пройдет 15 октября одновременно с парламентскими выборами.
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