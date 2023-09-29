https://ria.ru/20230929/polsha-1899367238.html

Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов

Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.09.2023

Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов

Польша на ближайшем заседании Европейского совета откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:56

2023-09-29T10:56

2023-09-29T13:09

в мире

польша

матеуш моравецкий

евросоюз

европейский совет

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ВАРШАВА, 29 сен — РИА Новости. Польша на ближайшем заседании Европейского совета откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в своем телеобращении. "На следующей неделе я поеду на заседание Европейского совета, где скажу решительное нет абсурдным планам европейских бюрократов и Гражданской платформы (оппозиционная коалиция Польши. — Прим. ред.)", — заявил Моравецкий. Он уточнил, что "миграционный пакт содержит расселение нелегальных мигрантов по странам Евросоюза". Моравецкий добавил, что вопрос приема нелегальных мигрантов является одним из вопросов национального референдума, который пройдет 15 октября одновременно с парламентскими выборами.

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

польша

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, европейский совет