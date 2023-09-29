https://ria.ru/20230929/pogoda-1899339921.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 29.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:02

2023-09-29T08:02

2023-09-29T08:02

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795990465_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_af885fdb7ce0b7373d83d1fc1df4fad8.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в пятницу погоду в столице продолжит формировать антициклон, который медленно уходит на юго-восток. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22-24 градуса и плюс 20-25 в Подмосковье", - сообщил Леус. Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"