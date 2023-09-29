https://ria.ru/20230929/pogoda-1899339921.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 29.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:02
2023-09-29T08:02
2023-09-29T08:02
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в пятницу погоду в столице продолжит формировать антициклон, который медленно уходит на юго-восток. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22-24 градуса и плюс 20-25 в Подмосковье", - сообщил Леус. Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Леус: облачно, без осадков и 24 градуса тепла будет в Москве в пятницу
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в пятницу погоду в столице продолжит формировать антициклон, который медленно уходит на юго-восток.
«
"В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22-24 градуса и плюс 20-25 в Подмосковье", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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