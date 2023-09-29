https://ria.ru/20230929/pensii-1899493924.html
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 29.09.2023
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:19
2023-09-29T16:19
2023-09-29T17:07
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе."С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 процента, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230913/pensii-1896154793.html
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Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий
Кабмин внес в ГД проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с октября 2024 года