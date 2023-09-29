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Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 29.09.2023
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16:19 29.09.2023 (обновлено: 17:07 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/pensii-1899493924.html
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 29.09.2023
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 29.09.2023
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе."С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 процента, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года", - отмечается в документе.
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий

Кабмин внес в ГД проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с октября 2024 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года, документ доступен в думской электронной базе.
"С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 процента, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года", - отмечается в документе.
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