https://ria.ru/20230929/pensii-1899339590.html
В Херсонской области вырос размер пенсий
В Херсонской области вырос размер пенсий - РИА Новости, 29.09.2023
В Херсонской области вырос размер пенсий
В Херсонской области вырос средний размер пенсий, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:59
2023-09-29T07:59
2023-09-29T07:59
херсонская область
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. В Херсонской области вырос средний размер пенсий, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отметят первую годовщину в составе России. Этот день объявлен в регионе выходным праздничным днем. "Средний размер пересчитанной пенсии вырос с 10 до 16,8 тысячи рублей", - сказал РИА Новости Сальдо. По его словам, в регионе около 215 тысяч человек получают пенсии и социальные выплаты. Более 40 тысяч херсонцев приобрели новое жилье по государственным сертификатам. Губернатор также подчеркнул, что подавляющее большинство предприятий независимо от форм собственности прошли перерегистрацию по российским законам и работают в общероссийском правовом и экономическом поле. "Развиваются экономические связи Херсонщины с другими регионами России", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230928/pensiya-1899074021.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Общество
В Херсонской области вырос размер пенсий
Сальдо: в Херсонской области вырос средний размер пенсий до 16,8 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. В Херсонской области вырос средний размер пенсий, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отметят первую годовщину в составе России
. Этот день объявлен в регионе выходным праздничным днем.
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"Средний размер пересчитанной пенсии вырос с 10 до 16,8 тысячи рублей", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, в регионе около 215 тысяч человек получают пенсии и социальные выплаты. Более 40 тысяч херсонцев приобрели новое жилье по государственным сертификатам.
Губернатор также подчеркнул, что подавляющее большинство предприятий независимо от форм собственности прошли перерегистрацию по российским законам и работают в общероссийском правовом и экономическом поле.
"Развиваются экономические связи Херсонщины с другими регионами России", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.
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