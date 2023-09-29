https://ria.ru/20230929/pensii-1899339590.html

В Херсонской области вырос размер пенсий

В Херсонской области вырос размер пенсий - РИА Новости, 29.09.2023

В Херсонской области вырос размер пенсий

В Херсонской области вырос средний размер пенсий, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:59

2023-09-29T07:59

2023-09-29T07:59

херсонская область

россия

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. В Херсонской области вырос средний размер пенсий, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отметят первую годовщину в составе России. Этот день объявлен в регионе выходным праздничным днем. "Средний размер пересчитанной пенсии вырос с 10 до 16,8 тысячи рублей", - сказал РИА Новости Сальдо. По его словам, в регионе около 215 тысяч человек получают пенсии и социальные выплаты. Более 40 тысяч херсонцев приобрели новое жилье по государственным сертификатам. Губернатор также подчеркнул, что подавляющее большинство предприятий независимо от форм собственности прошли перерегистрацию по российским законам и работают в общероссийском правовом и экономическом поле. "Развиваются экономические связи Херсонщины с другими регионами России", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230928/pensiya-1899074021.html

https://ria.ru/20230925/pensii-1898425971.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество