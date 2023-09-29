https://ria.ru/20230929/pakistan-1899395120.html

В Пакистане прогремел еще один взрыв

В Пакистане прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 29.09.2023

В Пакистане прогремел еще один взрыв

В Пакистане прогремел еще один взрыв в мечети, его жертвами стали как минимум два человека, пишет газета Dawn со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:31

2023-09-29T12:31

2023-09-29T14:30

в мире

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хайбер-пахтунхва

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Пакистане прогремел еще один взрыв в мечети, его жертвами стали как минимум два человека, пишет газета Dawn со ссылкой на полицию."По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва внутри мечети, расположенной в полицейском участке Доаба в округе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва", — говорится в публикации.Представитель полиции округа Нисар Ахмед подтвердил эти сведения. По его словам, взрыв произошел во время пятничной молитвы. Он добавил, что крыша мечети обрушилась, под обломками могут оставаться 30-40 человек.Утром взрыв прогремел в мечети в городе Мастунг в западной провинции Белуджистан. По последним данным, там погибли 52 человека и еще 50 получили ранения. Взрыв произошел в тот момент, когда у мечети собирались люди, чтобы отметить праздник Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда. Власти полагают, что его устроил смертник.

https://ria.ru/20230416/pakistan-1865627728.html

пакистан

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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, белуджистан