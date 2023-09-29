https://ria.ru/20230929/otstavka-1899333849.html

Должен уйти. Во Франции призвали к отставке Зеленского

Должен уйти. Во Франции призвали к отставке Зеленского - РИА Новости, 29.09.2023

Должен уйти. Во Франции призвали к отставке Зеленского

Владимир Зеленский должен уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T05:32

2023-09-29T05:32

2023-09-29T05:32

в мире

канада

владимир зеленский

ярослав хунка

украина

франция

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Подать в отставку!" — написал политик.Скандал разразился после того, как 22 сентября в канадский парламент в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо впоследствии извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.

https://ria.ru/20230929/beremennaya-1899326760.html

канада

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, канада, владимир зеленский, ярослав хунка, украина, франция