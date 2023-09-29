https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899480753.html

В Никарагуа охарактеризовали отношения с Россией

В Никарагуа охарактеризовали отношения с Россией - РИА Новости, 29.09.2023

В Никарагуа охарактеризовали отношения с Россией

Никарагуа динамично и устойчиво развивает отношения с Россией, в том числе в таких сферах, как энергетика, инвестиции, промышленность и транспорт, заявил в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:43

2023-09-29T15:43

2023-09-29T15:43

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Никарагуа динамично и устойчиво развивает отношения с Россией, в том числе в таких сферах, как энергетика, инвестиции, промышленность и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Денис Монкада."Отношения с Россией укрепляются во всех областях, они очень многогранны: атомная энергетика для мирных и медицинских целей, продукты питания, транспорт, связь, сфера промышленности, энергетика и инвестиции. Таким образом, у нас необычайно позитивные, очень хорошие отношения, и эта динамика сохраняется. Речь идет не об отложенных шагах, а о действительно устойчивом и позитивном развитии (контактов) между двумя странами", - сказал Монкада на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как отметил министр, отношения между двумя странами характеризуются наличием постоянного диалога, который позволяет сторонам своевременно устранять разногласия в тех случаях, когда они возникают."Всегда будут какие-то трудности с институтами, бизнесом, связью, транспортом и мерами, принимаемыми в других местах, нарушающими права людей. Так что, какие бы трудности ни возникали, мы всегда решаем их по ходу дела, причем в очень позитивном ключе", - подчеркнул глава МИД Никарагуа.

https://ria.ru/20230929/nikaragua-1899428306.html

https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html

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никарагуа, россия, в мире