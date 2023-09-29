https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899473320.html

Правительства России и Белоруссии решают сложные вопросы, заявил Оверчук

Правительства России и Белоруссии решают сложные вопросы, заявил Оверчук - РИА Новости, 29.09.2023

Правительства России и Белоруссии решают сложные вопросы, заявил Оверчук

Отношения между правительствами России и Белоруссии вышли на качественно новый уровень, заявил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:24

2023-09-29T15:24

2023-09-29T15:24

россия

белоруссия

могилев

алексей оверчук

политика

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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Отношения между правительствами России и Белоруссии вышли на качественно новый уровень, заявил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Отношения между правительствами России и Белоруссии в последнее время вышли на качественно новый уровень. Вместе мы решаем самые сложные вопросы, которые жизнь ставит перед нашими странами и народами", - сказал Оверчук журналистам в пятницу по итогам заседания группы высокого уровня совмина Союзного государства, которое прошло в Могилеве. "Мы сегодня рассматривали железнодорожные и автомобильные перевозки лесоматериалов. Мы открываем для белорусских перевозчиков возможности перевозки через пункт пропуска на российско-азербайджанской границе", - добавил он. Вице-премьер также подчеркнул важность темы цифрового суверенитета Союзного государства. Он констатировал высокий интерес отечественных компаний к этой работе.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

https://ria.ru/20230929/torgovlya-1899383656.html

россия

белоруссия

могилев

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россия, белоруссия, могилев, алексей оверчук, политика