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Правительства России и Белоруссии решают сложные вопросы, заявил Оверчук
Правительства России и Белоруссии решают сложные вопросы, заявил Оверчук - РИА Новости, 29.09.2023
Правительства России и Белоруссии решают сложные вопросы, заявил Оверчук
Отношения между правительствами России и Белоруссии вышли на качественно новый уровень, заявил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:24
2023-09-29T15:24
2023-09-29T15:24
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могилев
алексей оверчук
политика
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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Отношения между правительствами России и Белоруссии вышли на качественно новый уровень, заявил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Отношения между правительствами России и Белоруссии в последнее время вышли на качественно новый уровень. Вместе мы решаем самые сложные вопросы, которые жизнь ставит перед нашими странами и народами", - сказал Оверчук журналистам в пятницу по итогам заседания группы высокого уровня совмина Союзного государства, которое прошло в Могилеве. "Мы сегодня рассматривали железнодорожные и автомобильные перевозки лесоматериалов. Мы открываем для белорусских перевозчиков возможности перевозки через пункт пропуска на российско-азербайджанской границе", - добавил он. Вице-премьер также подчеркнул важность темы цифрового суверенитета Союзного государства. Он констатировал высокий интерес отечественных компаний к этой работе.
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россия, белоруссия, могилев, алексей оверчук, политика
Россия, Белоруссия, Могилев, Алексей Оверчук, Политика
Правительства России и Белоруссии решают сложные вопросы, заявил Оверчук
Оверчук: отношения правительств РФ и Белоруссии вышли на новый уровень