https://ria.ru/20230929/otdykh-1899172308.html
Туроператоры рассказали, с кем предпочитают отдыхать россияне
Туроператоры рассказали, с кем предпочитают отдыхать россияне - РИА Новости, 29.09.2023
Туроператоры рассказали, с кем предпочитают отдыхать россияне
По данным туроператоров, российские путешественники преимущественно отправляются на отдых вдвоем, причем это могут быть как семейные пары, так и друзья,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:35
2023-09-29T03:35
2023-09-29T03:35
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По данным туроператоров, российские путешественники преимущественно отправляются на отдых вдвоем, причем это могут быть как семейные пары, так и друзья, сообщает АТОР.На долю таких туристов приходится 40 процентов. Еще около 30 процентов — путешествуют всей семьей, с детьми. Остальные бронирования у туроператоров — большие компании, семьи в расширенном составе и так далее."Примерно 40 порцентов туристов – это пары, 35 процентов – семьи с детьми, 25 процентов – это молодежь компаниями", – рассказали в ICS Travel Group."По нашим наблюдениям, в основном на отдых туристы отправляются в составе двух взрослых с ребенком или просто вдвоем. Семьями "два плюс два" ездят реже, чем втроем", – говорит директор департамента рекламы и PR "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Состав путешественников предсказуемо зависит от направленности отдыха. Например, экскурсионный отдых приобретают в основном пары, говорит директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян. Поэтому среди клиентов туроператора преобладают пары. А у туроператоров, более сконцентрированных на пляжном отдыхе, выше доля семей с детьми.На долю одиночек в среднем приходится порядка 15-20 процентов бронирований. С учетом сезона и типа выбранного отдыха эти цифры могут колебаться в ту или иную сторону: в экскурсионном и санаторном туризме их больше, в пляжном – намного меньше.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, объясняет: так как демографические пропорции почти не меняются, состав путешественников тоже остается в целом неизменным все последние годы, хотя отдельные небольшие колебания и могут иметь место от сезона к сезону. Эксперт также добавляет, что доля одиночек в среднем выше среди возрастных путешественников и людей, которые едут в санатории.Тем не менее, некоторые туроператоры уже отмечают пока незначительный, но все же рост доли путешествующих в одиночку. В "Русском Экспрессе" говорят, что это зависит от направления: например, в этом году вырос процент туристов, которые отправляются без детей или поодиночке в страны Азии.В PEGAS Touristik, напротив, заметили тренд на большие семьи. "Чаще стали ездить члены семьи разных поколений. Это особенно заметно на пляжных направлениях", – говорит Анна Подгорная, генеральный директор туроператора.
https://ria.ru/20230927/opros-1898911630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры рассказали, с кем предпочитают отдыхать россияне
Туроператоры рассказали, что россияне предпочитают ездить на отдых парами
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости
. По данным туроператоров, российские путешественники преимущественно отправляются на отдых вдвоем, причем это могут быть как семейные пары, так и друзья, сообщает
АТОР.
На долю таких туристов приходится 40 процентов. Еще около 30 процентов — путешествуют всей семьей, с детьми. Остальные бронирования у туроператоров — большие компании, семьи в расширенном составе и так далее.
"Примерно 40 порцентов туристов – это пары, 35 процентов – семьи с детьми, 25 процентов – это молодежь компаниями", – рассказали в ICS Travel Group.
"По нашим наблюдениям, в основном на отдых туристы отправляются в составе двух взрослых с ребенком или просто вдвоем. Семьями "два плюс два" ездят реже, чем втроем", – говорит директор департамента рекламы и PR "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
Состав путешественников предсказуемо зависит от направленности отдыха. Например, экскурсионный отдых приобретают в основном пары, говорит директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян. Поэтому среди клиентов туроператора преобладают пары. А у туроператоров, более сконцентрированных на пляжном отдыхе, выше доля семей с детьми.
На долю одиночек в среднем приходится порядка 15-20 процентов бронирований. С учетом сезона и типа выбранного отдыха эти цифры могут колебаться в ту или иную сторону: в экскурсионном и санаторном туризме их больше, в пляжном – намного меньше.
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, объясняет: так как демографические пропорции почти не меняются, состав путешественников тоже остается в целом неизменным все последние годы, хотя отдельные небольшие колебания и могут иметь место от сезона к сезону. Эксперт также добавляет, что доля одиночек в среднем выше среди возрастных путешественников и людей, которые едут в санатории.
Тем не менее, некоторые туроператоры уже отмечают пока незначительный, но все же рост доли путешествующих в одиночку. В "Русском Экспрессе" говорят, что это зависит от направления: например, в этом году вырос процент туристов, которые отправляются без детей или поодиночке в страны Азии.
В PEGAS Touristik, напротив, заметили тренд на большие семьи. "Чаще стали ездить члены семьи разных поколений. Это особенно заметно на пляжных направлениях", – говорит Анна Подгорная, генеральный директор туроператора.
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