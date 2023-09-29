https://ria.ru/20230929/otdykh-1899172308.html

Туроператоры рассказали, с кем предпочитают отдыхать россияне

Туроператоры рассказали, с кем предпочитают отдыхать россияне - РИА Новости, 29.09.2023

Туроператоры рассказали, с кем предпочитают отдыхать россияне

По данным туроператоров, российские путешественники преимущественно отправляются на отдых вдвоем, причем это могут быть как семейные пары, так и друзья,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:35

2023-09-29T03:35

2023-09-29T03:35

туризм

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туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По данным туроператоров, российские путешественники преимущественно отправляются на отдых вдвоем, причем это могут быть как семейные пары, так и друзья, сообщает АТОР.На долю таких туристов приходится 40 процентов. Еще около 30 процентов — путешествуют всей семьей, с детьми. Остальные бронирования у туроператоров — большие компании, семьи в расширенном составе и так далее."Примерно 40 порцентов туристов – это пары, 35 процентов – семьи с детьми, 25 процентов – это молодежь компаниями", – рассказали в ICS Travel Group."По нашим наблюдениям, в основном на отдых туристы отправляются в составе двух взрослых с ребенком или просто вдвоем. Семьями "два плюс два" ездят реже, чем втроем", – говорит директор департамента рекламы и PR "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Состав путешественников предсказуемо зависит от направленности отдыха. Например, экскурсионный отдых приобретают в основном пары, говорит директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян. Поэтому среди клиентов туроператора преобладают пары. А у туроператоров, более сконцентрированных на пляжном отдыхе, выше доля семей с детьми.На долю одиночек в среднем приходится порядка 15-20 процентов бронирований. С учетом сезона и типа выбранного отдыха эти цифры могут колебаться в ту или иную сторону: в экскурсионном и санаторном туризме их больше, в пляжном – намного меньше.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, объясняет: так как демографические пропорции почти не меняются, состав путешественников тоже остается в целом неизменным все последние годы, хотя отдельные небольшие колебания и могут иметь место от сезона к сезону. Эксперт также добавляет, что доля одиночек в среднем выше среди возрастных путешественников и людей, которые едут в санатории.Тем не менее, некоторые туроператоры уже отмечают пока незначительный, но все же рост доли путешествующих в одиночку. В "Русском Экспрессе" говорят, что это зависит от направления: например, в этом году вырос процент туристов, которые отправляются без детей или поодиночке в страны Азии.В PEGAS Touristik, напротив, заметили тренд на большие семьи. "Чаще стали ездить члены семьи разных поколений. Это особенно заметно на пляжных направлениях", – говорит Анна Подгорная, генеральный директор туроператора.

https://ria.ru/20230927/opros-1898911630.html

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2023

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)