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Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 29.09.2023 (обновлено: 23:15 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899568929.html
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии - РИА Новости, 29.09.2023
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии
Российское оружие разрабатывалось с учетом необходимости уничтожать западную технику, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:02
2023-09-29T23:15
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
германия
скотт риттер
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российское оружие разрабатывалось с учетом необходимости уничтожать западную технику, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк (Leopard. — Прим. Ред.)", — отметил он.По словам Риттера, русские танки превосходят западные модели на поле боя, поскольку ими управляют мотивированные и хорошо обученные бойцы.Кроме того, российская техника дешевле зарубежных аналогов, а ее ремонт не занимает много времени и не требует особых усилий, что позволяет быстро возвращаться на передовую и продолжать выполнять поставленные задачи, резюмировал офицер.В прошлую субботу командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда сообщил, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
https://ria.ru/20230929/vsu-1899535659.html
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технологии, россия, украина, германия, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Германия, Скотт Риттер
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии

Экс-разведчик ВС США Риттер: российское оружие легко уничтожает натовские танки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости
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Танки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российское оружие разрабатывалось с учетом необходимости уничтожать западную технику, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк (Leopard. — Прим. Ред.)", — отметил он.
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По словам Риттера, русские танки превосходят западные модели на поле боя, поскольку ими управляют мотивированные и хорошо обученные бойцы.
Кроме того, российская техника дешевле зарубежных аналогов, а ее ремонт не занимает много времени и не требует особых усилий, что позволяет быстро возвращаться на передовую и продолжать выполнять поставленные задачи, резюмировал офицер.
В прошлую субботу командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда сообщил, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаГерманияСкотт Риттер
 
 
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