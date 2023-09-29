https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899568929.html

Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии

Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии - РИА Новости, 29.09.2023

Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии

Российское оружие разрабатывалось с учетом необходимости уничтожать западную технику, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T23:02

2023-09-29T23:02

2023-09-29T23:15

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

германия

скотт риттер

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российское оружие разрабатывалось с учетом необходимости уничтожать западную технику, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк (Leopard. — Прим. Ред.)", — отметил он.По словам Риттера, русские танки превосходят западные модели на поле боя, поскольку ими управляют мотивированные и хорошо обученные бойцы.Кроме того, российская техника дешевле зарубежных аналогов, а ее ремонт не занимает много времени и не требует особых усилий, что позволяет быстро возвращаться на передовую и продолжать выполнять поставленные задачи, резюмировал офицер.В прошлую субботу командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда сообщил, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

https://ria.ru/20230929/vsu-1899535659.html

https://ria.ru/20230929/rossiya-1899448954.html

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технологии, россия, украина, германия, скотт риттер