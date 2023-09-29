https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899568929.html
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии - РИА Новости, 29.09.2023
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии
Российское оружие разрабатывалось с учетом необходимости уничтожать западную технику, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:02
2023-09-29T23:02
2023-09-29T23:15
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
германия
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761586_500:165:3072:1612_1920x0_80_0_0_daab5786bb2143cb20d3d5820051e906.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российское оружие разрабатывалось с учетом необходимости уничтожать западную технику, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк (Leopard. — Прим. Ред.)", — отметил он.По словам Риттера, русские танки превосходят западные модели на поле боя, поскольку ими управляют мотивированные и хорошо обученные бойцы.Кроме того, российская техника дешевле зарубежных аналогов, а ее ремонт не занимает много времени и не требует особых усилий, что позволяет быстро возвращаться на передовую и продолжать выполнять поставленные задачи, резюмировал офицер.В прошлую субботу командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда сообщил, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
https://ria.ru/20230929/vsu-1899535659.html
https://ria.ru/20230929/rossiya-1899448954.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2809723808c6b2a24e119eeb64c902f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, германия, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Германия, Скотт Риттер
Потрошители танков. В США сделали неожиданное признание о российском оружии
Экс-разведчик ВС США Риттер: российское оружие легко уничтожает натовские танки