https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899475681.html
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия - РИА Новости, 29.09.2023
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия
В испытываемых образцах российского оружия значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:31
2023-09-29T15:31
2023-09-29T17:36
безопасность
россия
астраханская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В испытываемых образцах российского оружия значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. "Тот образец военной техники, который был разработан в расчете на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы. Значительно улучшены характеристики, которые влияют и на дальность полетов, и на его точность, точность поражения целей. Также усилена боевая часть", - сказал он.
https://ria.ru/20230929/tekhnika-1899470910.html
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безопасность, россия, астраханская область, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Астраханская область, Дмитрий Медведев
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия
Медведев: в испытываемых образцах оружия РФ значительно улучшены характеристики