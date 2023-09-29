https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899475681.html

Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия

Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия - РИА Новости, 29.09.2023

Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия

В испытываемых образцах российского оружия значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:31

2023-09-29T15:31

2023-09-29T17:36

безопасность

россия

астраханская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В испытываемых образцах российского оружия значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. "Тот образец военной техники, который был разработан в расчете на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы. Значительно улучшены характеристики, которые влияют и на дальность полетов, и на его точность, точность поражения целей. Также усилена боевая часть", - сказал он.

https://ria.ru/20230929/tekhnika-1899470910.html

россия

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безопасность, россия, астраханская область, дмитрий медведев