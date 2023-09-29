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Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия - РИА Новости, 29.09.2023
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15:31 29.09.2023 (обновлено: 17:36 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899475681.html
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия - РИА Новости, 29.09.2023
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия
В испытываемых образцах российского оружия значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:31
2023-09-29T17:36
безопасность
россия
астраханская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В испытываемых образцах российского оружия значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. "Тот образец военной техники, который был разработан в расчете на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы. Значительно улучшены характеристики, которые влияют и на дальность полетов, и на его точность, точность поражения целей. Также усилена боевая часть", - сказал он.
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россия
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безопасность, россия, астраханская область, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Астраханская область, Дмитрий Медведев
Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия

Медведев: в испытываемых образцах оружия РФ значительно улучшены характеристики

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр". 29 сентября 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр. 29 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр". 29 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В испытываемых образцах российского оружия значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области.
"Тот образец военной техники, который был разработан в расчете на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы. Значительно улучшены характеристики, которые влияют и на дальность полетов, и на его точность, точность поражения целей. Также усилена боевая часть", - сказал он.
Медведев на полигоне Капустин Яр в Астраханской области
Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники
Вчера, 15:20
 
БезопасностьРоссияАстраханская областьДмитрий Медведев
 
 
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