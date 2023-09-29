"Они бегут". Орбан неожиданно высказался об Украине
Премьер Венгрии Орбан заявил, что не видит возможности для приема Украины в ЕС
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский Союз начнет переговоры о вступлении Украины, сообщает агентство Рейтер.
"Мы не можем избежать вопроса - когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", — сказал Орбан.
"Мы не можем избежать вопроса - когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", — сказал Орбан.
Он добавил, что неизвестно, какая территория будет у Украины по завершению конфликта.
"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут... принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно. Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", — резюмировал Орбан.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут... принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно. Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", — резюмировал Орбан.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония- с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия- с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия- это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.