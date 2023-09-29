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"Они бегут". Орбан неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 29.09.2023
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13:28 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/orban-1899411415.html
"Они бегут". Орбан неожиданно высказался об Украине
"Они бегут". Орбан неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 29.09.2023
"Они бегут". Орбан неожиданно высказался об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский Союз начнет переговоры о... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:28
2023-09-29T13:28
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский Союз начнет переговоры о вступлении Украины, сообщает агентство Рейтер. "Мы не можем избежать вопроса - когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", — сказал Орбан. Он добавил, что неизвестно, какая территория будет у Украины по завершению конфликта. "Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут... принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно. Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", — резюмировал Орбан. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония- с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия- с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия- это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899405219.html
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия
"Они бегут". Орбан неожиданно высказался об Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что не видит возможности для приема Украины в ЕС

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский Союз начнет переговоры о вступлении Украины, сообщает агентство Рейтер.

"Мы не можем избежать вопроса - когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", — сказал Орбан.
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Он добавил, что неизвестно, какая территория будет у Украины по завершению конфликта.

"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут... принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно. Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", — резюмировал Орбан.

Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония- с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия- с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия- это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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