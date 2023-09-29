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Кеннеди-младший сделал неожиданное заявление о конце конфликта на Украине
Кеннеди-младший сделал неожиданное заявление о конце конфликта на Украине - РИА Новости, 29.09.2023
Кеннеди-младший сделал неожиданное заявление о конце конфликта на Украине
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший уверен, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней, об этом он заявил в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:10
2023-09-29T04:10
2023-09-29T10:17
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший уверен, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней, об этом он заявил в соцсети X."В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает", — заявил Кеннеди-младший.Ранее кандидат на пост президента США заявил, что Вашингтон отправляет Киеву средства дальнего поражения из-за того, что у Украины заканчиваются солдаты. Он подчеркнул, что подобные шаги со стороны Запада провоцируют Россию на ответные действия.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230929/priznanie-1899328262.html
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Кеннеди-младший сделал неожиданное заявление о конце конфликта на Украине
Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней