https://ria.ru/20230929/ofisy-1899436032.html
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов - РИА Новости, 29.09.2023
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов
ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:28
2023-09-29T14:28
2023-09-29T14:28
псб (банк псб)
промсвязьбанк
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. Он выступил в ходе дискуссии "Эффективное управление публичной собственностью" в рамках Московского финансового форума, отметив, что на территории ДНР ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенных в программе правительства по социально-экономическому развитию новых субъектов. "Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов - выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту — в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года. За фактически полгода в 2022 году мы открыли порядка 200 офисов, в этом году открываем еще 270", - привели в пресс-службе ПСБ слова Дорофеева. В дискуссии в рамках финансового форума приняли участие представители банков, государственных структур, министерств и ведомств. Они обсудили задачи публичных собственников в текущей экономической и политической ситуации, цели, к которым стремится государство при управлении государственным имуществом, оценку эффективности управления публичной собственностью.
https://ria.ru/20230921/kredity-1897729761.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Он выступил в ходе дискуссии "Эффективное управление публичной собственностью" в рамках Московского финансового форума, отметив, что на территории ДНР
ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенных в программе правительства по социально-экономическому развитию новых субъектов.
"Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов - выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту — в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года. За фактически полгода в 2022 году мы открыли порядка 200 офисов, в этом году открываем еще 270", - привели в пресс-службе ПСБ слова Дорофеева.
В дискуссии в рамках финансового форума приняли участие представители банков, государственных структур, министерств и ведомств. Они обсудили задачи публичных собственников в текущей экономической и политической ситуации, цели, к которым стремится государство при управлении государственным имуществом, оценку эффективности управления публичной собственностью.
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