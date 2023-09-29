https://ria.ru/20230929/ofisy-1899436032.html

ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов

ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов - РИА Новости, 29.09.2023

ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов

ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:28

2023-09-29T14:28

2023-09-29T14:28

псб (банк псб)

промсвязьбанк

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824507955_0:54:3450:1995_1920x0_80_0_0_e2b88d1e001ee5860f9be8d971882f11.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. Он выступил в ходе дискуссии "Эффективное управление публичной собственностью" в рамках Московского финансового форума, отметив, что на территории ДНР ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенных в программе правительства по социально-экономическому развитию новых субъектов. "Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов - выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту — в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года. За фактически полгода в 2022 году мы открыли порядка 200 офисов, в этом году открываем еще 270", - привели в пресс-службе ПСБ слова Дорофеева. В дискуссии в рамках финансового форума приняли участие представители банков, государственных структур, министерств и ведомств. Они обсудили задачи публичных собственников в текущей экономической и политической ситуации, цели, к которым стремится государство при управлении государственным имуществом, оценку эффективности управления публичной собственностью.

https://ria.ru/20230921/kredity-1897729761.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область