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ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов - РИА Новости, 29.09.2023
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14:28 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ofisy-1899436032.html
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов - РИА Новости, 29.09.2023
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов
ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:28
2023-09-29T14:28
псб (банк псб)
промсвязьбанк
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. Он выступил в ходе дискуссии "Эффективное управление публичной собственностью" в рамках Московского финансового форума, отметив, что на территории ДНР ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенных в программе правительства по социально-экономическому развитию новых субъектов. "Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов - выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту — в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года. За фактически полгода в 2022 году мы открыли порядка 200 офисов, в этом году открываем еще 270", - привели в пресс-службе ПСБ слова Дорофеева. В дискуссии в рамках финансового форума приняли участие представители банков, государственных структур, министерств и ведомств. Они обсудили задачи публичных собственников в текущей экономической и политической ситуации, цели, к которым стремится государство при управлении государственным имуществом, оценку эффективности управления публичной собственностью.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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псб (банк псб), промсвязьбанк, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область

ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди у отделения ПСБ банка на улице города Энергодар
Люди у отделения ПСБ банка на улице города Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПСБ до конца 2023 года расширит сеть присутствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Он выступил в ходе дискуссии "Эффективное управление публичной собственностью" в рамках Московского финансового форума, отметив, что на территории ДНР ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенных в программе правительства по социально-экономическому развитию новых субъектов.
"Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов - выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту — в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года. За фактически полгода в 2022 году мы открыли порядка 200 офисов, в этом году открываем еще 270", - привели в пресс-службе ПСБ слова Дорофеева.
В дискуссии в рамках финансового форума приняли участие представители банков, государственных структур, министерств и ведомств. Они обсудили задачи публичных собственников в текущей экономической и политической ситуации, цели, к которым стремится государство при управлении государственным имуществом, оценку эффективности управления публичной собственностью.
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ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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