https://ria.ru/20230929/obvinenie-1899570278.html
Задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура предъявили обвинения
Задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура предъявили обвинения - РИА Новости, 29.09.2023
Задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура предъявили обвинения
Прокуратура предъявила обвинения задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году, сообщает CBS News. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:23
2023-09-29T23:23
2023-09-29T23:23
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура предъявила обвинения задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году, сообщает CBS News. СМИ в пятницу сообщили об аресте в пригороде Лас-Вегаса гангстера и наркодилера по имени Дуэйн Кэффи Ди Дэвис. Сообщалось что он арестован в связи с причастностью к убийству известного музыканта 27 лет назад. "Прокурор Марк ДиаДжиакомо описал Дэвиса как "командующего" и "заказавшего смерть Шакура", - сообщает издание, по информации которого 60-летнему арестанту предъявлено обвинение в убийстве с применением смертельного оружия. "На протяжении 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости. Хотя многие считали, что его убийство не имеет значение для полиции, говорю вам, это не правда", - заявил в связи с арестом окружной шериф Кевин МакМэхилл. Тупак Шакур был расстрелян в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года - его автомобиль BMW, в котором находился он и основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. От полученных ранений музыкант, которому было 25 лет, скончался через несколько дней. Дэвис, известный полиции по ряду других преступлений, в вышедших в 2019 году мемуарах писал, что рассказывал полиции, что находился в машине, из которой расстреляли рэпера. Он - единственный из четырех находившихся в ней тогда пассажиров, кто до сих пор жив.
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в мире, лас-вегас
Шоубиз, В мире, Лас-Вегас
Задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура предъявили обвинения
Прокуратура предъявила обвинения задержанному по делу об убийстве Тупака Шакура
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости.
Прокуратура предъявила обвинения задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году, сообщает CBS News
.
СМИ в пятницу сообщили об аресте в пригороде Лас-Вегаса
гангстера и наркодилера по имени Дуэйн Кэффи Ди Дэвис. Сообщалось что он арестован в связи с причастностью к убийству известного музыканта 27 лет назад.
"Прокурор Марк ДиаДжиакомо описал Дэвиса как "командующего" и "заказавшего смерть Шакура", - сообщает издание, по информации которого 60-летнему арестанту предъявлено обвинение в убийстве с применением смертельного оружия.
"На протяжении 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости. Хотя многие считали, что его убийство не имеет значение для полиции, говорю вам, это не правда", - заявил в связи с арестом окружной шериф Кевин МакМэхилл.
Тупак Шакур был расстрелян в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года - его автомобиль BMW
, в котором находился он и основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. От полученных ранений музыкант, которому было 25 лет, скончался через несколько дней.
Дэвис, известный полиции по ряду других преступлений, в вышедших в 2019 году мемуарах писал, что рассказывал полиции, что находился в машине, из которой расстреляли рэпера. Он - единственный из четырех находившихся в ней тогда пассажиров, кто до сих пор жив.
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