https://ria.ru/20230929/obstrel-1899434345.html

ВСУ обстреляли село в Курской области

ВСУ обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 29.09.2023

ВСУ обстреляли село в Курской области

Здание бывшей школы в селе Гоголевка Курской области серьёзно пострадало в пятницу при обстреле со стороны Украины, также повреждён фельдшерско-акушерский... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:25

2023-09-29T14:25

2023-09-29T14:25

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

роман старовойт

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg

ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Здание бывшей школы в селе Гоголевка Курской области серьёзно пострадало в пятницу при обстреле со стороны Украины, также повреждён фельдшерско-акушерский пункт, линия электропередачи, посечена водонапорная башня, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Гоголевка в Суджанском районе. Серьезно пострадало здание бывшей школы. Осколками перебита линия электроснабжения, посечена водонапорная башня. В четырёх домовладениях и местном ФАПе выбиты окна и повреждены фасады", — сообщил Старовойт. По словам главы региона, никто из жителей не пострадал. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230929/bpla-1899424553.html

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, суджанский район, роман старовойт, происшествия