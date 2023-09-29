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ВСУ обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/obstrel-1899434345.html
ВСУ обстреляли село в Курской области
ВСУ обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 29.09.2023
ВСУ обстреляли село в Курской области
Здание бывшей школы в селе Гоголевка Курской области серьёзно пострадало в пятницу при обстреле со стороны Украины, также повреждён фельдшерско-акушерский... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:25
2023-09-29T14:25
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Здание бывшей школы в селе Гоголевка Курской области серьёзно пострадало в пятницу при обстреле со стороны Украины, также повреждён фельдшерско-акушерский пункт, линия электропередачи, посечена водонапорная башня, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Гоголевка в Суджанском районе. Серьезно пострадало здание бывшей школы. Осколками перебита линия электроснабжения, посечена водонапорная башня. В четырёх домовладениях и местном ФАПе выбиты окна и повреждены фасады", — сообщил Старовойт. По словам главы региона, никто из жителей не пострадал. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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курская область
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курская область, суджанский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Происшествия
ВСУ обстреляли село в Курской области

Старовойт: при обстреле курского села Гоголевка пострадало здание бывшей школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Здание бывшей школы в селе Гоголевка Курской области серьёзно пострадало в пятницу при обстреле со стороны Украины, также повреждён фельдшерско-акушерский пункт, линия электропередачи, посечена водонапорная башня, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Гоголевка в Суджанском районе. Серьезно пострадало здание бывшей школы. Осколками перебита линия электроснабжения, посечена водонапорная башня. В четырёх домовладениях и местном ФАПе выбиты окна и повреждены фасады", — сообщил Старовойт.
По словам главы региона, никто из жителей не пострадал.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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