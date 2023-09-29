https://ria.ru/20230929/nikaragua-1899428306.html

МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз

МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз - РИА Новости, 29.09.2023

МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз

Конституция Никарагуа исключает возможность размещения в стране иностранных военных баз любого типа, этот запрет действует даже в отношении дружественных... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:12

2023-09-29T14:12

2023-09-29T14:40

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в мире

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Конституция Никарагуа исключает возможность размещения в стране иностранных военных баз любого типа, этот запрет действует даже в отношении дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Денис Монкада, отвечая на вопрос о возможности размещения российской базы."Согласно закону и Конституции, державам, даже дружественным странам не разрешено иметь на территории Никарагуа военно-морские, военные или авиабазы. Есть коммуникации и обмен взаимной поддержкой в случае стихийных бедствий", - сказал Монкада на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.При этом министр отметил, что правительство Никарагуа санкционирует транзит и посещение морских и воздушных гаваней иностранными судами всех типов в ситуациях, когда речь идет о потенциальной угрозе, либо при необходимости оказания гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230922/nikaragua-1898100716.html

никарагуа

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никарагуа, россия, в мире