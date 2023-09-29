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МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз - РИА Новости, 29.09.2023
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14:12 29.09.2023 (обновлено: 14:40 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/nikaragua-1899428306.html
МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз
МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз - РИА Новости, 29.09.2023
МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз
Конституция Никарагуа исключает возможность размещения в стране иностранных военных баз любого типа, этот запрет действует даже в отношении дружественных... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:12
2023-09-29T14:40
никарагуа
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в мире
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ООН, 29 сен - РИА Новости. Конституция Никарагуа исключает возможность размещения в стране иностранных военных баз любого типа, этот запрет действует даже в отношении дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Денис Монкада, отвечая на вопрос о возможности размещения российской базы."Согласно закону и Конституции, державам, даже дружественным странам не разрешено иметь на территории Никарагуа военно-морские, военные или авиабазы. Есть коммуникации и обмен взаимной поддержкой в случае стихийных бедствий", - сказал Монкада на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.При этом министр отметил, что правительство Никарагуа санкционирует транзит и посещение морских и воздушных гаваней иностранными судами всех типов в ситуациях, когда речь идет о потенциальной угрозе, либо при необходимости оказания гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230922/nikaragua-1898100716.html
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никарагуа, россия, в мире
Никарагуа, Россия, В мире
МИД Никарагуа исключил размещение в стране российских военных баз

МИД Никарагуа: даже дружественным странам нельзя иметь военные базы в стране

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 сен - РИА Новости. Конституция Никарагуа исключает возможность размещения в стране иностранных военных баз любого типа, этот запрет действует даже в отношении дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Денис Монкада, отвечая на вопрос о возможности размещения российской базы.
"Согласно закону и Конституции, державам, даже дружественным странам не разрешено иметь на территории Никарагуа военно-морские, военные или авиабазы. Есть коммуникации и обмен взаимной поддержкой в случае стихийных бедствий", - сказал Монкада на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
При этом министр отметил, что правительство Никарагуа санкционирует транзит и посещение морских и воздушных гаваней иностранными судами всех типов в ситуациях, когда речь идет о потенциальной угрозе, либо при необходимости оказания гуманитарной помощи.
Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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