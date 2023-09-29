https://ria.ru/20230929/nepogoda-1899528262.html

В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение

В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 29.09.2023

В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение

Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:13

2023-09-29T18:13

2023-09-29T18:13

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений. "Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам", - написала Хокул в соцсети Х. В Нью-Йорке сейчас подтоплены ряд улиц. Закрыт терминал аэропорта Ла-Гуардия. Приостановлено движение по ряду веток метро

https://ria.ru/20230825/shtorm-1892283255.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), в мире, сша