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В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 29.09.2023
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18:13 29.09.2023
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В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение
В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 29.09.2023
В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение
Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:13
2023-09-29T18:13
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НЬЮ-ЙОРК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений. "Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам", - написала Хокул в соцсети Х. В Нью-Йорке сейчас подтоплены ряд улиц. Закрыт терминал аэропорта Ла-Гуардия. Приостановлено движение по ряду веток метро
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нью-йорк (город), в мире, сша
Нью-Йорк (город), В мире, США
В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение

Власти ввели чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за ливня и подтоплений

© AP Photo / Jake OffenhartzПоследствия сильных дождей в Нью-Йорке
Последствия сильных дождей в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jake Offenhartz
Последствия сильных дождей в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений.
"Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам", - написала Хокул в соцсети Х.
В Нью-Йорке сейчас подтоплены ряд улиц.
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