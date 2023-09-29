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Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера - РИА Новости, 29.09.2023
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Наука
 
17:20 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/nauka-1899511445.html
Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера
Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера - РИА Новости, 29.09.2023
Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера
Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера, который будет имитировать работу человеческого мозга, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:20
2023-09-29T17:20
наука
технологии
михаил ковальчук
курчатовский институт
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера, который будет имитировать работу человеческого мозга, рассказал РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По словам Ковальчука, человеческий мозг, который параллельно управляет в теле множеством процессов, превосходит искусственный интеллект. Поэтому нужен новый тип компьютеров. "Вы не воспроизводите на самом деле интеллект и не можете... Вы берете массив данных и делаете так, что можете одновременно огромное количество данных крутить... Это и есть, грубо говоря, искусственный интеллект. Это в чистом виде электрические затраты... Поэтому надо энергетику развивать и создавать нейроморфный компьютер, то есть компьютер, который будет похож на мозг... Чем мы и занимаемся в Курчатовском институте", - рассказал Ковальчук. Он также добавил, что любые технологии опасны, поэтому нужен контроль со стороны государства. "Опасно всё. Появился автомобиль - появились люди, которые попали под машину. Появилось атомное оружие, но его взяли под контроль, при этом сделали атомную энергетику. Так и здесь - нужна регуляторная этика", - отметил Ковальчук. В Великом Новгороде 29-30 сентября проходит финал Всероссийской научно-практической конференции "Связь времен и технологий", посвященный взаимосвязи технологий с историей и культурой, а также влиянию на общество. Одним из организаторов является Курчатовский институт.
https://ria.ru/20191225/1562846627.html
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технологии, михаил ковальчук, курчатовский институт, россия
Наука, Технологии, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Россия
Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера

Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ "Курчатовский институт". Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера, который будет имитировать работу человеческого мозга, рассказал РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
По словам Ковальчука, человеческий мозг, который параллельно управляет в теле множеством процессов, превосходит искусственный интеллект. Поэтому нужен новый тип компьютеров.
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«
"Вы не воспроизводите на самом деле интеллект и не можете... Вы берете массив данных и делаете так, что можете одновременно огромное количество данных крутить... Это и есть, грубо говоря, искусственный интеллект. Это в чистом виде электрические затраты... Поэтому надо энергетику развивать и создавать нейроморфный компьютер, то есть компьютер, который будет похож на мозг... Чем мы и занимаемся в Курчатовском институте", - рассказал Ковальчук.
Он также добавил, что любые технологии опасны, поэтому нужен контроль со стороны государства.
«
"Опасно всё. Появился автомобиль - появились люди, которые попали под машину. Появилось атомное оружие, но его взяли под контроль, при этом сделали атомную энергетику. Так и здесь - нужна регуляторная этика", - отметил Ковальчук.
В Великом Новгороде 29-30 сентября проходит финал Всероссийской научно-практической конференции "Связь времен и технологий", посвященный взаимосвязи технологий с историей и культурой, а также влиянию на общество. Одним из организаторов является Курчатовский институт.
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