https://ria.ru/20230929/nauka-1899511445.html

Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера

Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера - РИА Новости, 29.09.2023

Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера

Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера, который будет имитировать работу человеческого мозга, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:20

2023-09-29T17:20

2023-09-29T17:20

наука

технологии

михаил ковальчук

курчатовский институт

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Курчатовский институт работает над созданием нейроморфного компьютера, который будет имитировать работу человеческого мозга, рассказал РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По словам Ковальчука, человеческий мозг, который параллельно управляет в теле множеством процессов, превосходит искусственный интеллект. Поэтому нужен новый тип компьютеров. "Вы не воспроизводите на самом деле интеллект и не можете... Вы берете массив данных и делаете так, что можете одновременно огромное количество данных крутить... Это и есть, грубо говоря, искусственный интеллект. Это в чистом виде электрические затраты... Поэтому надо энергетику развивать и создавать нейроморфный компьютер, то есть компьютер, который будет похож на мозг... Чем мы и занимаемся в Курчатовском институте", - рассказал Ковальчук. Он также добавил, что любые технологии опасны, поэтому нужен контроль со стороны государства. "Опасно всё. Появился автомобиль - появились люди, которые попали под машину. Появилось атомное оружие, но его взяли под контроль, при этом сделали атомную энергетику. Так и здесь - нужна регуляторная этика", - отметил Ковальчук. В Великом Новгороде 29-30 сентября проходит финал Всероссийской научно-практической конференции "Связь времен и технологий", посвященный взаимосвязи технологий с историей и культурой, а также влиянию на общество. Одним из организаторов является Курчатовский институт.

https://ria.ru/20191225/1562846627.html

https://ria.ru/20210702/bfu-1739263932.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, михаил ковальчук, курчатовский институт, россия