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МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением - РИА Новости, 29.09.2023
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13:02 29.09.2023 (обновлено: 13:23 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/natsisty-1899405113.html
МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением
МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением - РИА Новости, 29.09.2023
МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением
Инцидент с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки сопоставим с государственным преступлением, а совершающие такие действия... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:02
2023-09-29T13:23
в мире
канада
никарагуа
ярослав хунка
россия
украина
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ООН, 29 сен - РИА Новости. Инцидент с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки сопоставим с государственным преступлением, а совершающие такие действия правительства необходимо отвергнуть и осудить, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков."Наша позиция состоит в осуждении и неприятии истории, которая была болезненной, ужасной для человечества: нацизма, фашизма, гитлеризма, желавших завоевать весь мир как высшая раса, как они себя называли. Тот факт, что государства и правительства официально отдают дань уважения таким лицам, можно сказать, похож на своего рода государственное преступление", - сказал Монкада на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН.По его словам, Россия и ее народ сыграли "исключительную роль", дав отпор агрессии со стороны нацистской Германии и не допустив, чтобы на международной арене господствовала "катастрофическая и разрушительная" идеология Адольфа Гитлера. "Следовательно, необходимо отвергнуть или осудить любое правительство, которое поддерживает такую политику, не подходящую для человечества, которая действительно угрожает миру, безопасности и стабильности всех народов. Не только России, но и всего мира", - подчеркнул глава МИД латиноамериканской страны.Ответственность за приглашение в парламент Канады украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html
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Глава МИД Никарагуа о чествовании эсэсовца в парламенте Канады
Глава МИД Никарагуа о чествовании эсэсовца в парламенте Канады
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в мире, канада, никарагуа, ярослав хунка, россия, украина
В мире, Канада, Никарагуа, Ярослав Хунка, Россия, Украина
МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением

МИД Никарагуа: правительства, чествующие эсэсовцев, нужно отвергнуть и осудить

Читать ria.ru в
ООН, 29 сен - РИА Новости. Инцидент с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки сопоставим с государственным преступлением, а совершающие такие действия правительства необходимо отвергнуть и осудить, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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"Наша позиция состоит в осуждении и неприятии истории, которая была болезненной, ужасной для человечества: нацизма, фашизма, гитлеризма, желавших завоевать весь мир как высшая раса, как они себя называли. Тот факт, что государства и правительства официально отдают дань уважения таким лицам, можно сказать, похож на своего рода государственное преступление", - сказал Монкада на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
По его словам, Россия и ее народ сыграли "исключительную роль", дав отпор агрессии со стороны нацистской Германии и не допустив, чтобы на международной арене господствовала "катастрофическая и разрушительная" идеология Адольфа Гитлера. "Следовательно, необходимо отвергнуть или осудить любое правительство, которое поддерживает такую политику, не подходящую для человечества, которая действительно угрожает миру, безопасности и стабильности всех народов. Не только России, но и всего мира", - подчеркнул глава МИД латиноамериканской страны.
Ответственность за приглашение в парламент Канады украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
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