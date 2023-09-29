https://ria.ru/20230929/natsisty-1899405113.html

МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением

МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением - РИА Новости, 29.09.2023

МИД Никарагуа назвал чествование эсэсовца государственным преступлением

Инцидент с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки сопоставим с государственным преступлением, а совершающие такие действия... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:02

2023-09-29T13:02

2023-09-29T13:23

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Инцидент с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки сопоставим с государственным преступлением, а совершающие такие действия правительства необходимо отвергнуть и осудить, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков."Наша позиция состоит в осуждении и неприятии истории, которая была болезненной, ужасной для человечества: нацизма, фашизма, гитлеризма, желавших завоевать весь мир как высшая раса, как они себя называли. Тот факт, что государства и правительства официально отдают дань уважения таким лицам, можно сказать, похож на своего рода государственное преступление", - сказал Монкада на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН.По его словам, Россия и ее народ сыграли "исключительную роль", дав отпор агрессии со стороны нацистской Германии и не допустив, чтобы на международной арене господствовала "катастрофическая и разрушительная" идеология Адольфа Гитлера. "Следовательно, необходимо отвергнуть или осудить любое правительство, которое поддерживает такую политику, не подходящую для человечества, которая действительно угрожает миру, безопасности и стабильности всех народов. Не только России, но и всего мира", - подчеркнул глава МИД латиноамериканской страны.Ответственность за приглашение в парламент Канады украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава МИД Никарагуа о чествовании эсэсовца в парламенте Канады Глава МИД Никарагуа о чествовании эсэсовца в парламенте Канады 2023-09-29T13:02 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, никарагуа, ярослав хунка, россия, украина