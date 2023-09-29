https://ria.ru/20230929/nato-1899484059.html

На сайте НАТО вышла статья с призывом усилить "ядерное сдерживание"

На сайте НАТО вышла статья с призывом усилить "ядерное сдерживание" - РИА Новости, 29.09.2023

На сайте НАТО вышла статья с призывом усилить "ядерное сдерживание"

Страны НАТО должны усиливать ядерное сдерживание на восточных границах альянса, чтобы успешно противостоять России, говорится в статье одного из бывших... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:52

2023-09-29T15:52

2023-09-29T19:08

россия

сша

украина

сергей лавров

дмитрий песков

тулси габбард

нато

министерство обороны сша

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Страны НАТО должны усиливать ядерное сдерживание на восточных границах альянса, чтобы успешно противостоять России, говорится в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивера, которую опубликовал сайт Североатлантического альянса."В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта", — пишет Уивер.По его словам, "это означает, что сдерживание российской ядерной эскалации станет даже более важным, чем сдерживание российской агрессии с применением обычных вооружений".Те, кто считают, что "российскую угрозу альянсу" можно сдержать за счет превосходства НАТО в обычных вооружениях, а усиление ядерного сдерживания больше не является приоритетом, "опасно заблуждаются", подчеркивает автор.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. На Западе также раздаются голоса, что политика Вашингтона и НАТО ведет к прямой конфронтации с Россией. В частности, экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в разжигании ядерной войны.Как пишет Уивер, НАТО не должна думать, что "если Россия не использует ядерное оружие на Украине, то она не применит его против НАТО в других обстоятельствах".В своих размышлениях, как отмечает автор, он исходит из того, что конфликт на Украине завершится "без решительной победы России". В то же время Уивер предупреждает, что "все будет зависеть от исхода, <…> который может принять различные формы".Эксперт делает вывод, что НАТО необходимо усиливать ядерное сдерживание."Для удовлетворения этих требований НАТО необходим ряд постоянно развернутых, обладающих высокой степенью живучести ядерных средств, которые могут надежно пробивать противовоздушную и противоракетную оборону противника с различной взрывной мощностью в оперативно значимые сроки", — указывает он.По мнению Уивера, "стратегические ядерные силы сами по себе недостаточно гибкие и оперативные, чтобы убедить Россию в том, что НАТО полностью готова противостоять ограниченному использованию (тактического. — Прим. ред.) ядерного оружия".Аналитик считает, что, учитывая это, а также "потенциальную ситуацию с противостоянием НАТО двум ядерным противникам", альянсу "требуются дополнительные тактические ядерные возможности"."Модернизация истребительной авиации НАТО двойного назначения необходима, она идет, но недостаточна. Планируемые тактические ядерные силы НАТО слишком малы, недостаточно живучи, и им не хватает достаточной гибкости, чтобы справиться с целым рядом предполагаемых военных сценариев. Но их можно значительно улучшить", — заявил он.По словам Уивера, НАТО в Европе необходимо "дополнить потенциал тактического оружия по меньшей мере еще одним видом". В качестве возможного варианта такой дополнительной системы он указывает американскую крылатую ракету (SLCM-N) морского базирования с ядерной боеголовкой, предназначенную для ударных подлодок США.На сайте НАТО подчеркивается, что все экспертные и аналитические мнения на сайте альянса "не являются официальной позицией или политикой НАТО или правительств стран-членов". Как отмечают в альянсе, "цель обзоров НАTO — информировать и стимулировать дискуссии по вопросам безопасности", при этом "мнения, выраженные авторами, являются их собственными".Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО останется ядерным альянсом, но выступает за контроль вооружений и баланс сил, намерена отвечать в этой области "зеркально действиям России". Он также добавлял, что альянс остается "бдительным", внимательно следит за действиями Москвы в отношении ядерного потенциала государства, но "пока не видит со стороны России каких-либо тревожных действий, которые бы потребовали усиления со стороны НАТО".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Москва предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

https://ria.ru/20230929/ugroza-1899322383.html

https://ria.ru/20230928/schit-1899114559.html

https://ria.ru/20230928/dogovor-1899311294.html

https://ria.ru/20230929/nato-1899329836.html

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сша

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россия, сша, украина, сергей лавров, дмитрий песков, тулси габбард, нато, министерство обороны сша, евросоюз