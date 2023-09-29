https://ria.ru/20230929/naprvaleni-1899565375.html

ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях

ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 29.09.2023

ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях

Российские войска расширили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:18

2023-09-29T22:18

2023-09-29T22:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

красногоровка

авдеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Российские войска расширили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."На Адвеевском и Марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена серая зона в районе северной <...> и северо-западной части <...> Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое", — сказал он.В среду Пушилин также сообщал об улучшении позиций российских военных на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в районе Красногоровки.Кроме того, на минувшей неделе глава республики заявил, что ситуация на двух указанных участках перешла в позиционное противостояние с ВСУ и интенсивный обмен огневыми ударами.Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР, который пока находится под контролем киевского режима. С ее территории украинские боевики обстреливают мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html

донецкая народная республика

красногоровка

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, красногоровка, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность