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ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:18 29.09.2023 (обновлено: 22:44 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/naprvaleni-1899565375.html
ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях
ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 29.09.2023
ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях
Российские войска расширили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:18
2023-09-29T22:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
красногоровка
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Российские войска расширили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."На Адвеевском и Марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена серая зона в районе северной &lt;...&gt; и северо-западной части &lt;...&gt; Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое", — сказал он.В среду Пушилин также сообщал об улучшении позиций российских военных на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в районе Красногоровки.Кроме того, на минувшей неделе глава республики заявил, что ситуация на двух указанных участках перешла в позиционное противостояние с ВСУ и интенсивный обмен огневыми ударами.Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР, который пока находится под контролем киевского режима. С ее территории украинские боевики обстреливают мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html
донецкая народная республика
красногоровка
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донецкая народная республика, денис пушилин, красногоровка, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красногоровка, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях

Пушилин: ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Российские войска расширили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"На Адвеевском и Марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена серая зона в районе северной <...> и северо-западной части <...> Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое", — сказал он.
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В среду Пушилин также сообщал об улучшении позиций российских военных на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в районе Красногоровки.
Кроме того, на минувшей неделе глава республики заявил, что ситуация на двух указанных участках перешла в позиционное противостояние с ВСУ и интенсивный обмен огневыми ударами.
Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР, который пока находится под контролем киевского режима. С ее территории украинские боевики обстреливают мирные кварталы Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасногоровкаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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