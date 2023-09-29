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ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях
ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 29.09.2023
ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях
Российские войска расширили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:18
2023-09-29T22:18
2023-09-29T22:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
красногоровка
авдеевка
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Российские войска расширили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."На Адвеевском и Марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена серая зона в районе северной <...> и северо-западной части <...> Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое", — сказал он.В среду Пушилин также сообщал об улучшении позиций российских военных на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в районе Красногоровки.Кроме того, на минувшей неделе глава республики заявил, что ситуация на двух указанных участках перешла в позиционное противостояние с ВСУ и интенсивный обмен огневыми ударами.Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР, который пока находится под контролем киевского режима. С ее территории украинские боевики обстреливают мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красногоровка, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях
Пушилин: ВС России увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях