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Сахалинских бойцов в зоне СВО наградили медалями "За храбрость" - РИА Новости, 29.09.2023
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05:15 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html
Сахалинских бойцов в зоне СВО наградили медалями "За храбрость"
Сахалинских бойцов в зоне СВО наградили медалями "За храбрость" - РИА Новости, 29.09.2023
Сахалинских бойцов в зоне СВО наградили медалями "За храбрость"
Бойцы сахалинского соединения группировки войск "Восток", которые проявили мужество и героизм при отражении атак подразделений ВСУ в зоне спецоперации,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:15
2023-09-29T05:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бойцы сахалинского соединения группировки войск "Восток", которые проявили мужество и героизм при отражении атак подразделений ВСУ в зоне спецоперации, награждены медалями "За храбрость", сообщает Минобороны России. "Военнослужащим 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, отличившимся в ходе выполнения боевых задач на южно-донецком направлении специальной военной операции, вручены заслуженные в ходе выполнения боевых задач государственные награды. Медалями "За храбрость" удостоены бойцы сахалинского соединения группировки войск "Восток", которые проявили мужество и героизм при отражении атак подразделений ВСУ на одном из самых сложных – угледарском направлении фронта", - говорится в сообщении. Медали офицерам и солдатам непосредственно на передовой вручил заместитель командующего группировкой войск (сил) "Восток" по военно-политической работе генерал-майор Роман Греков, отметили в ведомстве. В приветственном слове генерал выразил желание, чтобы сообщение о награждении дошло до родных и близких военнослужащих, чтобы те "могли почувствовать гордость за их ратный труд на полях сражений специальной военной операции", как это чувствуют их командиры и начальники. "Вспоминаю ребят. Ребят, которых уже нет. Благодаря им, наверное, я сейчас эту награду и ношу. Не очень радостное чувство. Где-то и есть радость, но где-то воспоминания… Большая честь…", - приводятся в сообщении слова командира взвода мотострелковой роты с позывным "Мафон".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сахалинских бойцов в зоне СВО наградили медалями "За храбрость"

Сахалинских бойцов группировки "Восток" наградили медалями "За храбрость"

© РИА НовостиНаграждение военнослужащего
Награждение военнослужащего
© РИА Новости
Награждение военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бойцы сахалинского соединения группировки войск "Восток", которые проявили мужество и героизм при отражении атак подразделений ВСУ в зоне спецоперации, награждены медалями "За храбрость", сообщает Минобороны России.
«
"Военнослужащим 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, отличившимся в ходе выполнения боевых задач на южно-донецком направлении специальной военной операции, вручены заслуженные в ходе выполнения боевых задач государственные награды. Медалями "За храбрость" удостоены бойцы сахалинского соединения группировки войск "Восток", которые проявили мужество и героизм при отражении атак подразделений ВСУ на одном из самых сложных – угледарском направлении фронта", - говорится в сообщении.
Медали офицерам и солдатам непосредственно на передовой вручил заместитель командующего группировкой войск (сил) "Восток" по военно-политической работе генерал-майор Роман Греков, отметили в ведомстве.
В приветственном слове генерал выразил желание, чтобы сообщение о награждении дошло до родных и близких военнослужащих, чтобы те "могли почувствовать гордость за их ратный труд на полях сражений специальной военной операции", как это чувствуют их командиры и начальники.
"Вспоминаю ребят. Ребят, которых уже нет. Благодаря им, наверное, я сейчас эту награду и ношу. Не очень радостное чувство. Где-то и есть радость, но где-то воспоминания… Большая честь…", - приводятся в сообщении слова командира взвода мотострелковой роты с позывным "Мафон".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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