https://ria.ru/20230929/moshenniki-1899396971.html
Россиян предупредили о мошеннических приложениях в App Store
Россиян предупредили о мошеннических приложениях в App Store - РИА Новости, 29.09.2023
Россиян предупредили о мошеннических приложениях в App Store
Мошеннические инвестиционные приложения, нацеленные на русскоязычных пользователей, появились в App Store, целью злоумышленников являются личные данные... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:41
2023-09-29T12:41
2023-09-29T12:41
технологии
лаборатория касперского
россия
apple
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошеннические инвестиционные приложения, нацеленные на русскоязычных пользователей, появились в App Store, целью злоумышленников являются личные данные владельцев iOS-устройств, сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского". "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в App Store несколько мошеннических приложений, нацеленных на русскоязычных пользователей. Программы мимикрируют под различные платформы для учета криптовалют и даже под мини-игру для проверки финансовой грамотности. Цель злоумышленников - получить личные данные владельцев iOS-устройств, чтобы затем заманивать потенциальных жертв в финансовые скам-проекты", - следует из сообщения. Специалисты лаборатории уведомили Apple, и на данный момент приложения удалены из магазина. В свою очередь, чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты рекомендуют оставаться внимательными и обращать внимание на отзывы и рейтинг программы: у обнаруженных приложений рейтинг был очень низким, а пользователи оставляли отрицательные отзывы. Также стоит использовать защитное решение, доступное для мобильных устройств. Там отметили, что если человек устанавливает одно из фальшивых приложений из App Store и запускает его, программа загружает фишинговую HTML-страницу. На ней пользователю предлагают получить доступ к инвестиционной платформе якобы от крупной ресурсодобывающей компании. Для убедительности злоумышленники добавили на страницу узнаваемый логотип и оформили ее в корпоративных цветах организации. При этом авторы фальшивого проекта уверяют, что его участники могут зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. В компании добавили, что по легенде злоумышленников, чтобы получить бесплатный доступ к платформе, необходимо пройти опрос: пользователя спрашивают про возраст, финансовые цели, куда человек планирует потратить заработанные деньги. Там уточнили, что в зависимости от приложения анкета может слегка отличаться, но последний этап всегда одинаковый - потенциальную жертву просят заполнить специальную форму: указать имя и фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. "Как только человек вводит личные данные, информация уходит мошенникам. При этом на экране пользователь видит сообщение, что за ним якобы зарезервировано место на платформе и следует дождаться звонка специалиста для подтверждения регистрации. Судя по отзывам пользователей под размещенными приложениями, звонок затем действительно поступает. Злоумышленники пытаются склонить людей направить некую сумму под видом инвестиций в сомнительный проект. При этом они ведут себя назойливо: звонят каждый день, нагло разговаривают", - прокомментировали в Kaspersky.
https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html
https://ria.ru/20230707/kasperskiy-1882707946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского, россия, apple
Технологии, Лаборатория Касперского, Россия, Apple
Россиян предупредили о мошеннических приложениях в App Store
Kaspersky: мошеннические приложения для россиян появились в App Store
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошеннические инвестиционные приложения, нацеленные на русскоязычных пользователей, появились в App Store, целью злоумышленников являются личные данные владельцев iOS-устройств, сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского".
«
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в App Store несколько мошеннических приложений, нацеленных на русскоязычных пользователей. Программы мимикрируют под различные платформы для учета криптовалют и даже под мини-игру для проверки финансовой грамотности. Цель злоумышленников - получить личные данные владельцев iOS-устройств, чтобы затем заманивать потенциальных жертв в финансовые скам-проекты", - следует из сообщения.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Специалисты лаборатории уведомили Apple, и на данный момент приложения удалены из магазина. В свою очередь, чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты рекомендуют оставаться внимательными и обращать внимание на отзывы и рейтинг программы: у обнаруженных приложений рейтинг был очень низким, а пользователи оставляли отрицательные отзывы. Также стоит использовать защитное решение, доступное для мобильных устройств.
Там отметили, что если человек устанавливает одно из фальшивых приложений из App Store и запускает его, программа загружает фишинговую HTML-страницу. На ней пользователю предлагают получить доступ к инвестиционной платформе якобы от крупной ресурсодобывающей компании. Для убедительности злоумышленники добавили на страницу узнаваемый логотип и оформили ее в корпоративных цветах организации. При этом авторы фальшивого проекта уверяют, что его участники могут зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.
В компании добавили, что по легенде злоумышленников, чтобы получить бесплатный доступ к платформе, необходимо пройти опрос: пользователя спрашивают про возраст, финансовые цели, куда человек планирует потратить заработанные деньги. Там уточнили, что в зависимости от приложения анкета может слегка отличаться, но последний этап всегда одинаковый - потенциальную жертву просят заполнить специальную форму: указать имя и фамилию, адрес электронной почты и номер телефона.
«
"Как только человек вводит личные данные, информация уходит мошенникам. При этом на экране пользователь видит сообщение, что за ним якобы зарезервировано место на платформе и следует дождаться звонка специалиста для подтверждения регистрации. Судя по отзывам пользователей под размещенными приложениями, звонок затем действительно поступает. Злоумышленники пытаются склонить людей направить некую сумму под видом инвестиций в сомнительный проект. При этом они ведут себя назойливо: звонят каждый день, нагло разговаривают", - прокомментировали в Kaspersky.
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