Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией
Додон: большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией, уверен экс-президент республики, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон.
"Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией, чтобы были прямые авиарейсы из Кишинева в Москву. С нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет. Она под диктовку своих кураторов делает все возможное, чтобы разорвать любые отношения с Россией", - заявил Додон на брифинге.
По его словам, идеология правящей партии "Действие и солидарность" и президента страны Майи Санду такова, что они разорвут любые отношения с Востоком. "Я считаю, что это большая ошибка и большая проблема для всей страны. Майя Санду, когда стала президентом, должна была отбросить идеологию партии и заниматься тем, чего хотят граждане. А они хотят дружить со всеми", - подчеркнул экс-президент.
Он обратил внимание на то, что в России временно или постоянно находятся сотни тысяч молдавских граждан, которыми никто из нынешней власти не занимается. "В 2017 году мы договорились с президентом России Владимиром Путиным об амнистии для всех молдавских граждан, были два ее этапа. Сейчас никто этим не занимается, но ситуация изменится", - отметил Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.