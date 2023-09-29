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Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
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11:13 29.09.2023 (обновлено: 11:14 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899373091.html
Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией
Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией
Большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией, уверен экс-президент республики, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:13
2023-09-29T11:14
россия
молдавия
москва
игорь додон
майя санду
владимир путин
в мире
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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией, уверен экс-президент республики, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. "Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией, чтобы были прямые авиарейсы из Кишинева в Москву. С нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет. Она под диктовку своих кураторов делает все возможное, чтобы разорвать любые отношения с Россией", - заявил Додон на брифинге. По его словам, идеология правящей партии "Действие и солидарность" и президента страны Майи Санду такова, что они разорвут любые отношения с Востоком. "Я считаю, что это большая ошибка и большая проблема для всей страны. Майя Санду, когда стала президентом, должна была отбросить идеологию партии и заниматься тем, чего хотят граждане. А они хотят дружить со всеми", - подчеркнул экс-президент. Он обратил внимание на то, что в России временно или постоянно находятся сотни тысяч молдавских граждан, которыми никто из нынешней власти не занимается. "В 2017 году мы договорились с президентом России Владимиром Путиным об амнистии для всех молдавских граждан, были два ее этапа. Сейчас никто этим не занимается, но ситуация изменится", - отметил Додон. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230928/moldavia-1899226437.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, майя санду, владимир путин, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Майя Санду, Владимир Путин, В мире
Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией

Додон: большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией, уверен экс-президент республики, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон.
"Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией, чтобы были прямые авиарейсы из Кишинева в Москву. С нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет. Она под диктовку своих кураторов делает все возможное, чтобы разорвать любые отношения с Россией", - заявил Додон на брифинге.
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По его словам, идеология правящей партии "Действие и солидарность" и президента страны Майи Санду такова, что они разорвут любые отношения с Востоком. "Я считаю, что это большая ошибка и большая проблема для всей страны. Майя Санду, когда стала президентом, должна была отбросить идеологию партии и заниматься тем, чего хотят граждане. А они хотят дружить со всеми", - подчеркнул экс-президент.
Он обратил внимание на то, что в России временно или постоянно находятся сотни тысяч молдавских граждан, которыми никто из нынешней власти не занимается. "В 2017 году мы договорились с президентом России Владимиром Путиным об амнистии для всех молдавских граждан, были два ее этапа. Сейчас никто этим не занимается, но ситуация изменится", - отметил Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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