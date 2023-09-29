https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html
Бочкарев рассказал о цифровизации стройки объектов московского метро
Бочкарев рассказал о цифровизации стройки объектов московского метро - РИА Новости, 29.09.2023
Бочкарев рассказал о цифровизации стройки объектов московского метро
Цифровые технологии, в частности информационное моделирование и его элементы, активно применяются при проектировании и строительстве объектов московского... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:57
2023-09-29T11:57
2023-09-29T11:57
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147443_0:226:1709:1187_1920x0_80_0_0_ae639bf707a0d3964db454662e3aeb18.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Недвижимость. Цифровые технологии, в частности информационное моделирование и его элементы, активно применяются при проектировании и строительстве объектов московского метрополитена, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Передовые информационные технологии стали важной частью процесса создания новых объектов метрополитена. Так, с помощью трехмерных моделей – практически "цифровых двойников" станций, пристанционных сооружений и перегонов – проводится план-фактный анализ хода строительно-монтажных работ. Информационное моделирование позволяет проводить так называемое "виртуальное строительство", чтобы избежать коллизий, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, 3D-модели с атрибутивной информацией по элементам объекта применялись при создании станций на востоке Большой кольцевой линии метро, сейчас эту практику применяют при возведении станций новых радиальных линий. Как указывается в сообщении, созданием информационной 3D-модели здания или сооружения внедрение "цифры" не ограничивается. Технологии информационного моделирования (ТИМ) – это фактически новый подход к организации процесса создания объекта. Так, прямо в информационной модели готовится и выпускается проектная и рабочая документация по станциям будущей Рублево-Архангельской линии, добавляется в пресс-релизе. В нем также отмечается, что цифровизация метростроения будет основываться на отечественных программных решениях. С помощью российского софта впервые в России целиком проектируется крупный инфраструктурный транспортный объект метро - электродепо "Бирюлевское".
https://ria.ru/20230928/renovatsiya-1899124272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 29 сен - РИА Недвижимость. Цифровые технологии, в частности информационное моделирование и его элементы, активно применяются при проектировании и строительстве объектов московского метрополитена, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Передовые информационные технологии стали важной частью процесса создания новых объектов метрополитена. Так, с помощью трехмерных моделей – практически "цифровых двойников" станций, пристанционных сооружений и перегонов – проводится план-фактный анализ хода строительно-монтажных работ. Информационное моделирование позволяет проводить так называемое "виртуальное строительство", чтобы избежать коллизий, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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По словам Бочкарева, 3D-модели с атрибутивной информацией по элементам объекта применялись при создании станций на востоке Большой кольцевой линии метро, сейчас эту практику применяют при возведении станций новых радиальных линий.
Как указывается в сообщении, созданием информационной 3D-модели здания или сооружения внедрение "цифры" не ограничивается. Технологии информационного моделирования (ТИМ) – это фактически новый подход к организации процесса создания объекта.
Так, прямо в информационной модели готовится и выпускается проектная и рабочая документация по станциям будущей Рублево-Архангельской линии, добавляется в пресс-релизе.
В нем также отмечается, что цифровизация метростроения будет основываться на отечественных программных решениях. С помощью российского софта впервые в России
целиком проектируется крупный инфраструктурный транспортный объект метро - электродепо "Бирюлевское".