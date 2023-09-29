https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html

Бочкарев рассказал о цифровизации стройки объектов московского метро

Бочкарев рассказал о цифровизации стройки объектов московского метро - РИА Новости, 29.09.2023

Бочкарев рассказал о цифровизации стройки объектов московского метро

Цифровые технологии, в частности информационное моделирование и его элементы, активно применяются при проектировании и строительстве объектов московского... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:57

2023-09-29T11:57

2023-09-29T11:57

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 29 сен - РИА Недвижимость. Цифровые технологии, в частности информационное моделирование и его элементы, активно применяются при проектировании и строительстве объектов московского метрополитена, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Передовые информационные технологии стали важной частью процесса создания новых объектов метрополитена. Так, с помощью трехмерных моделей – практически "цифровых двойников" станций, пристанционных сооружений и перегонов – проводится план-фактный анализ хода строительно-монтажных работ. Информационное моделирование позволяет проводить так называемое "виртуальное строительство", чтобы избежать коллизий, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, 3D-модели с атрибутивной информацией по элементам объекта применялись при создании станций на востоке Большой кольцевой линии метро, сейчас эту практику применяют при возведении станций новых радиальных линий. Как указывается в сообщении, созданием информационной 3D-модели здания или сооружения внедрение "цифры" не ограничивается. Технологии информационного моделирования (ТИМ) – это фактически новый подход к организации процесса создания объекта. Так, прямо в информационной модели готовится и выпускается проектная и рабочая документация по станциям будущей Рублево-Архангельской линии, добавляется в пресс-релизе. В нем также отмечается, что цифровизация метростроения будет основываться на отечественных программных решениях. С помощью российского софта впервые в России целиком проектируется крупный инфраструктурный транспортный объект метро - электродепо "Бирюлевское".

https://ria.ru/20230928/renovatsiya-1899124272.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы