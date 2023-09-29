Греф прокомментировал предложение ввести "мембраны" на валютном рынке
Греф назвал введение "мембраны" на валютном рынке шагом назад
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Введение "мембраны" на валютном рынке является шагом назад - это уже было в Советском Союзе, а отсутствие конвертируемости может нанести серьезный ущерб экономике, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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"Я не поддерживаю, считаю, что это шаг назад. Это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости - это огромный ущерб для экономики", - сказал журналистам Греф в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы".
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели - "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей. При этом он отдельно отметил, что речи о двух курсах ни в коем случае не идет.
ЦБ во вторник, комментируя предложение Решетникова, заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.