https://ria.ru/20230929/magate-1899450458.html

Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ

Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 29.09.2023

Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ

Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ не будет иметь никаких негативных последствий для России, заявил постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:51

2023-09-29T14:51

2023-09-29T14:51

в мире

украина

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ не будет иметь никаких негативных последствий для России, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее генеральная конференция МАГАТЭ избрала в четверг 11 новых членов Совета управляющих, в него вошли в числе прочих представители Армении и Украины. "Для нас это никаких негативных последствий иметь не будет. Дело в том, что в МАГАТЭ работа организована достаточно демократическим образом и любая страна, в том числе не входящая в Совет управляющих, имеет право выступать там по отдельному пункту... Теперь украинцы будут выступать в качестве члена Совета управляющих. Это для нас ничего не поменяет", - сказал Ульянов.

https://ria.ru/20230925/magate-1898475182.html

украина

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в мире, украина, михаил ульянов (дипломат), магатэ