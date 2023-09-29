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Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 29.09.2023
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14:51 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/magate-1899450458.html
Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ
Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 29.09.2023
Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ
Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ не будет иметь никаких негативных последствий для России, заявил постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:51
2023-09-29T14:51
в мире
украина
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ не будет иметь никаких негативных последствий для России, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее генеральная конференция МАГАТЭ избрала в четверг 11 новых членов Совета управляющих, в него вошли в числе прочих представители Армении и Украины. "Для нас это никаких негативных последствий иметь не будет. Дело в том, что в МАГАТЭ работа организована достаточно демократическим образом и любая страна, в том числе не входящая в Совет управляющих, имеет право выступать там по отдельному пункту... Теперь украинцы будут выступать в качестве члена Совета управляющих. Это для нас ничего не поменяет", - сказал Ульянов.
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в мире, украина, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Ульянов прокомментировал избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ

Ульянов не увидел в избрании Украины в Совет управляющих МАГАТЭ угроз для РФ

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ не будет иметь никаких негативных последствий для России, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее генеральная конференция МАГАТЭ избрала в четверг 11 новых членов Совета управляющих, в него вошли в числе прочих представители Армении и Украины.
"Для нас это никаких негативных последствий иметь не будет. Дело в том, что в МАГАТЭ работа организована достаточно демократическим образом и любая страна, в том числе не входящая в Совет управляющих, имеет право выступать там по отдельному пункту... Теперь украинцы будут выступать в качестве члена Совета управляющих. Это для нас ничего не поменяет", - сказал Ульянов.
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