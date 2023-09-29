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Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги
Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги - РИА Новости, 29.09.2023
Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги
В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:32
2023-09-29T19:32
2023-09-29T19:32
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую часть после захода солнца и перед рассветом. Об этом сообщил телеканал "360"."Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей, в результате чего три человека погибли и 17 человек были ранены. Отметим, что большая часть аварий произошла ночью – преимущественно после 21:00, несколько случаев были зафиксированы около трех и четырех утра", – отметили в ведомстве.Аварии с участием животных произошли в 13 округах, включая Истру, Дмитров, Солнечногорск и Одинцово. У лосей непредсказуемый характер, поэтому нельзя предугадать их поведение. При появлении животного на дороге нужно снизить скорость до минимальной и аккуратно проехать мимо. Также следует включать дальний свет в темное время суток и сигналить.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую часть после захода солнца и перед рассветом. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей, в результате чего три человека погибли и 17 человек были ранены. Отметим, что большая часть аварий произошла ночью – преимущественно после 21:00, несколько случаев были зафиксированы около трех и четырех утра", – отметили в ведомстве.
Аварии с участием животных произошли в 13 округах, включая Истру, Дмитров, Солнечногорск и Одинцово. У лосей непредсказуемый характер, поэтому нельзя предугадать их поведение. При появлении животного на дороге нужно снизить скорость до минимальной и аккуратно проехать мимо. Также следует включать дальний свет в темное время суток и сигналить.