Рейтинг@Mail.ru
Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:32 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/losi-1899543837.html
Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги
Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги - РИА Новости, 29.09.2023
Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги
В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:32
2023-09-29T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899543517_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_86ebc9a7300ef6bd112c47b029669d55.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую часть после захода солнца и перед рассветом. Об этом сообщил телеканал "360"."Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей, в результате чего три человека погибли и 17 человек были ранены. Отметим, что большая часть аварий произошла ночью – преимущественно после 21:00, несколько случаев были зафиксированы около трех и четырех утра", – отметили в ведомстве.Аварии с участием животных произошли в 13 округах, включая Истру, Дмитров, Солнечногорск и Одинцово. У лосей непредсказуемый характер, поэтому нельзя предугадать их поведение. При появлении животного на дороге нужно снизить скорость до минимальной и аккуратно проехать мимо. Также следует включать дальний свет в темное время суток и сигналить.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899543517_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_f87e98af912bb010ba725c73bc672c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги

© РИА Новости / Игорь ЗарембоЛось на проезжей части
Лось на проезжей части - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую часть после захода солнца и перед рассветом. Об этом сообщил телеканал "360".
"Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей, в результате чего три человека погибли и 17 человек были ранены. Отметим, что большая часть аварий произошла ночью – преимущественно после 21:00, несколько случаев были зафиксированы около трех и четырех утра", – отметили в ведомстве.
Аварии с участием животных произошли в 13 округах, включая Истру, Дмитров, Солнечногорск и Одинцово. У лосей непредсказуемый характер, поэтому нельзя предугадать их поведение. При появлении животного на дороге нужно снизить скорость до минимальной и аккуратно проехать мимо. Также следует включать дальний свет в темное время суток и сигналить.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала