https://ria.ru/20230929/losi-1899543837.html

Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги

Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги - РИА Новости, 29.09.2023

Минтранс МО предупредил об участившихся случаях выхода лосей на дороги

В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:32

2023-09-29T19:32

2023-09-29T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899543517_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_86ebc9a7300ef6bd112c47b029669d55.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Московской области лоси стали чаще выходить на дороги на фоне миграции. В минтрансе Подмосковья предупредили, что чаще всего животные выходят на проезжую часть после захода солнца и перед рассветом. Об этом сообщил телеканал "360"."Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей, в результате чего три человека погибли и 17 человек были ранены. Отметим, что большая часть аварий произошла ночью – преимущественно после 21:00, несколько случаев были зафиксированы около трех и четырех утра", – отметили в ведомстве.Аварии с участием животных произошли в 13 округах, включая Истру, Дмитров, Солнечногорск и Одинцово. У лосей непредсказуемый характер, поэтому нельзя предугадать их поведение. При появлении животного на дороге нужно снизить скорость до минимальной и аккуратно проехать мимо. Также следует включать дальний свет в темное время суток и сигналить.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)